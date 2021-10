Madre da a luz a un bebé de 14 libras luego de haber sufrido 19 abortos espontáneos Una familia de Arizona está sumamente feliz con la llegada de su nuevo hijo, un bebé que nació con 14 libras, el doble del peso de un recién nacido promedio, a pesar de que la madre había tenido anteriormente 19 abortos espontáneos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madre da a luz a bebé de 14 libras Madre da a luz a bebé de 14 libras | Credit: 9NEWS/YouTube Una familia de Arizona está sumamente feliz con la llegada de su nuevo hijo, un bebé que nació con 14 libras, el doble del peso de un recién nacido promedio, luego de que la madre hubiera sufrido anteriormente 19 abortos espontáneos. Cary Patonai declaró al show matutino Today (NBC) que ya estaba acostumbrada a traer al mundo bebés de gran peso, pero nunca se imaginó que se fuera a superar tanto con el último de sus hijos. La mujer, de 36 años, también tiene a Devlen, de 10 años y a Everett, de 2, quienes nacieron con un peso de más de 8 libras y 2 onzas, y 11 libras y 11 onzas, respectivamente. "Cuando nació [Everett], él era el bebé número cinco más grande que había atendido mi médico, de los más grandes y yo estaba como, espera, voy a llegar a la cima de la lista, totalmente en broma", dijo la madre al canal local KNXV. "Y luego lo hicimos". Ahora ha roto su propio récord con Finnley, quien pesó exactamente 14 libras y 1 onza al nacer. "El obstetra / ginecólogo que realizó la cesárea dijo que en 27 años nunca había visto un recién nacido de ese tamaño", declaró Cary a Today. También dijo a KNXV que "el médico y una de las enfermeras, de lo más cariñosos, se estaban tomando selfies con nosotros, pidieron permiso, por supuesto, pero estaban muy emocionados". Madre da a luz a bebé de 14 libras Madre da a luz a bebé de 14 libras | Credit: 9NEWS/YouTube Cary y su esposo Tim Patonai habían vivido momentos de tristeza anteriormente, pues la mujer había sufrido un total de 19 abortos espontáneos. "Dos de los abortos espontáneos fueron pares de gemelos", dijo Cary a Today. "Fue traumático para toda la familia, especialmente para nuestro hijo mayor. Cada pérdida rompería su pequeño corazón". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No obstante, ahora sienten que son una familia realizada. "Nuestra familia finalmente está completa", declaró. "Es absolutamente perfecto"

