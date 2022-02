Una madre conoce a su bebé un mes después de nacer tras su ingreso en la UCI por coronavirus Begoña García, una mujer española de 28 años, se contagió del virus en su séptimo mes de embarazo y tuvo que serle inducido el parto. Temblorosa y llorando de emoción, por fin se reencontraron madre e hijo y el momento fue único. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El caso de Begoña García, una madre española de 28 años que tuvo que separarse de su bebé nada más nacer, ha dado la vuelta al mundo. Sobre todo las imágenes de su reencuentro. La joven gaditana se infectaba de coronavirus cuando llevaba 7 meses y 3 semanas de embarazo. Su estado empezó a empeorar y su salud y la de su hijo corrieron peligro. Ante tal estado de gravedad, los médicos tuvieron que practicar un parto de urgencia y después la progenitora fue llevada de inmediato a la UCI, donde ha pasado un mes recuperándose del virus. Totalmente recuperada, la emocionada mamá por fin pudo conocer a su pequeño, un momento sobrecogedor que se hizo viral de inmediato por la sensibilidad de las imágenes. Con lágrimas en los ojos y la voz y las manos temblorosas, la mamá, quien todavía se mantenía en silla de ruedas por su estado delicado, pudo por fin abrazar a su pequeñín. Begoña estuvo arropada en todo momento por los doctores y el personal sanitario que fueron testigos en primera plana de este instante inolvidable. Alguien pudo grabar ese encuentro tan único y las imágenes ya se han extendido como la pólvora en las diferentes plataformas sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo más bonito detrás de esta historia es que el sueño de Begoña siempre fue el de ser madre. Le costó un año quedarse embazada tras someterse a tratamiento y cuando todo se dio le tocó vivir esta difícil separación. Pero eso momento ya quedó atrás y la joven aseguró a la publicación española NIUS que está "viviendo un sueño", "fue el día más feliz de mi vida", dijo de este encuentro que quedará por siempre en su memoria.

