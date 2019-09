Madre comparte una conmovedora foto de su hijo enfermo para mostrar cómo el cáncer infantil afecta a toda la familia Una madre comparte una conmovedora foto de su hijo que padece leucemia para crear conciencia de cómo el cáncer infantil afecta a toda la familia. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una devastadora foto de un niño enfermo de cáncer se ha vuelto viral, creando conciencia de cómo esta enfermedad afecta a la familia entera. Kaitlin Burge, quien tiene tres hijos, compartió la foto de su hijo Beckett, quien padece leucemia en Facebook. La imagen muestra al niño doblado sobre el inodoro con ganas de vomitar, mientras su hermanita le soba la espalda como muestra de solidaridad. “Algo que no te dicen sobre el cáncer infantil es que afecta a la familia entera. Siempre oyes hablar de los problemas financieros y médicos que trae ¿pero quién habla de la batalla que enfrentan las familias que tienen más hijos?”, escribió la madre junto a la foto, refiriéndose a cómo la lucha de Beckett también afecta emocionalmente a sus hermanos sanos. Image zoom Facebook/Beckett Strong “A algunos les será difícil ver y leer esto”, continúa el mensaje de la madre, quien explica que su hijo Becket y su hermana mayor pasaron “de jugar juntos en la escuela y en la casa, a sentarse juntos en la fría habitación de un hospital”. Según la cuenta que la familia Burge creó para donaciones GroupMe Fundraiser, el pasado abril Becket fue diagnosticado con un tipo de leucemia de alto riesgo, además de neumonia en su pulmón izquierdo e insuficiencia respiratoria. También hay una cuenta de PayPal Pool para recaudar dinero para ayudar a la madre a pagar los costos del tratamiento del niño. Image zoom “Mi niña de entonces 4 años vio como su hermano fue llevado en ambulancia a una unidad de cuidados intensivos”, añade la madre. “Vio como una docena de doctores le ponían una máscara en el rostro y lo pinchaban con agujas, le ponían un montón de medicinas en el cuerpo mientras él seguía ahí acostado indefenso. Ella no entendía lo que estaba pasando. Todo lo que sabía es que algo andaba mal con su hermanito, quien es su mejor amigo.” Burge detalla la confusión que sintió su hija al ver como su hermano pasó de ser un niño energético a convertirse en “un niño callado, enfermizo y muy soñoliento”. Image zoom Facebook/Beckett Strong Si bien a la niña le costó entender porqué su hermano ya no podía acompañarla a brincar en el trampolín o a los juegos de agua, se mantuvo a su lado. La foto de ambos ha causado gran conmoción, generando más de 4,000 comentarios y 46,000 reacciones, además de ser compartida más de 29,000 veces. “Hoy son más cercanos que nunca”, concluye la madre sobre sus hijos. “Ella siempre lo cuida”.

