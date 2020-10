Close

Sentencian a joven madre a 20 años de cárcel por la muerte de su bebé dentro de un carro caliente Ashley Howard, de 21 años, fue sentenciada a 20 años de cárcel por la muerte de su hijo Caleb, de dos años. La madre dejó al bebé dentro de un vehículo caliente por 14 horas. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una joven madre fue encontrada culpable de la muerte de su hijo de 2 años en Montana. Ashley Howard, de 21 años, fue sentenciada a 20 años en prisión por homicidio negligente. La tragedia ocurrió en junio del 2018, cuando dejó a su bebé Caleb dentro de su vehículo por largas horas expuesto al calor. La madre dejó al niño encerrado en su auto la noche del 25 de junio del 2018 y no volvió al carro a sacarlo hasta al día siguiente a la 1 p.m., reportó el diario The Billings Gazette. Según las autoridades, Howard se pasó la noche de fiesta con unos amigos y al otro día se despertó tarde por los efectos del alcohol. Image zoom Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras tanto, su hijo se había quedado abandonado dentro del auto por 14 horas, 8 de esas horas el pequeño estuvo bajo el sol. Howard llevó al niño al hospital el 26 de junio, y allí los doctores determinaron que tenía una temperatura corporal de 107 grados. El niño murió de hipertermia tras sufrir una insolación. En el hospital, la madre le contó a los doctores que había encontrado al niño "cubierto con una cobija". El pequeño murió dos días después de ser llevado por helicóptero de emergencia al hospital en Billings, donde pasó sus horas finales conectado a máquinas de soporte vital. Según reportó KULR-TV, los fiscales notaron que durante su juicio, Howard nunca aceptó la responsabilidad por lo que le pasó a su hijo. Image zoom Dawson County Sheriff’s Department Howard dijo en la corte antes de ser sentenciada: "Me cuesta decir que maté a mi hijo porque nadie quiere ser la razón por la que su hijo ya no está aquí. Lo extraño cada día y yo sé que siempre amaré a mo hijo y siempre lo extrañaré". La abuela del bebé, Marsha Hopkins, también habló en la corte. "Tendrás que vivir sabiendo que tú sola mataste a Caleb", le dijo. "Tú sabes lo que podía pasar si lo dejabas en el carro, y tú tomaste esa decisión".

