Close

Acusan a una mujer en Ohio de atropellar a su hijo de 6 años y lanzar el cuerpo al río Brittany Gosney, de 29 años, había reportado a su hijo como desaparecido para luego confesar el crimen y asegurar que tuvo un cómplice. Los detalles de esta tragedia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer en Ohio está bajo la custodia de las autoridades luego de ser acusada de atropellar a su hijo de 6 años y luego deshacerse del cadáver. La sospechosa identificada como Brittany Gosney, de 29 años, supuestamente condujo hasta una área deshabitada y lanzó el cuerpo sin vida del pequeño a un río. Gosney reportó el pasado 28 de febrero que su hijo James Robert Hutchinson había desaparecido, pero tras ser interrogada por los investigadores confesó el crimen, según la policía de la localidad de Middletown. De acuerdo al canal local NBC4i, la documentación del caso señala que Gosney se llevó a su hijo a un parque con la intención de abandonarlo allí, pero el pequeño trató de volver a subirse al auto y fue arrastrado a gran velocidad por el vehículo. Posteriormente, según la madre, encontró al pequeño muerto en medio del estacionamiento con una herida en la cabeza, recogió el cuerpo y se lo llevó de vuelta a su casa, según el canal local KFVS 12. El jefe de policía de Middletown, David Birk, dijo en una conferencia de prensa que otros dos hijos de la sospechosa supuestamente estaban en el interior del vehículo durante el incidente y que ahora se encuentran en hogares de acogida. En un comunicado, la policía reveló que el novio de Gosney, James Hamilton, de 42 años, también participó en el crimen y ayudó a su novia a deshacerse del cuerpo del niño. Gosney está acusada de asesinato, maltrato de un cadáver y manipulación de pruebas. Su novio comparte los mismos cargos, menos el de asesinato. "La madre no muestra mucho remordimiento en este momento, pero ha confesado haberlo hecho. Es por lo que podemos obtener estos cargos", dijo Brik a Fox 19. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahora dicen que James fue asesinado en el condado de Preble hace unos días. El cuerpo del niño fue devuelto a Middletown, donde viven, y luego [al día siguiente] arrojado al río Ohio. Estamos trabajando con rastreadores entrenados para recuperar el cuerpo de James", se lee en el documento.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Acusan a una mujer en Ohio de atropellar a su hijo de 6 años y lanzar el cuerpo al río

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.