Madre dio a luz a su bebé estando conectada a un respirador mientras luchaba contra el coronavirus Cuando Autumn Carver conoció a su bebé Huxley tras estar al borde de la muerte, conectada a un respirador y batallando contra el coronavirus durante su embarazo, la madre no pudo contener las lágrimas de felicidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una madre en Indiana dio a luz a su bebé mientras batallaba contra el coronavirus. Autumn Carver fue hospitalizada el 25 de agosto y la madre de 34 años estaba conectada a un respirador cuando nació su bebé via cesárea de emergencia, reporta PEOPLE. Autumn, quien tiene tres hijos, batalló durante meses contra los efectos del coronavirus y se está recuperando junto a su recién nacido. Su esposo Zach Carver compartió la feliz noticia en sus redes sociales. "Autumn Carver salió de la unidad de cuidados intensivos", dijo su esposo. "Ella está muy bien", añadió sobre el estado de salud de su esposa, agradeciendo las oraciones y los buenos deseos de sus seres queridos. La madre recién conoció a su bebé Huxley tras estar al borde de la muerte. "Fue un momento maravilloso", dice su esposo. Afortunadamente ya Autumn puede comer sin estar conectada a una sonda. La madre aún necesita cuidado médico y terapias para caminar. "Estoy muy orgulloso de su dedicación y de su lucha", expresó el padre de sus hijos. "Ella quiere regresar a casa con sus hijos lo antes posible". Autumn Carver y su bebé Huxley Credit: Facebook/A Healing for Autumn Autumn —quien no se había vacunado contra el coronavirus— dio positivo al COVID-19 mientras estaba embarazada de su tercer hijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Autumn Carver Autumn Carver | Credit: Facebook/A Healing for Autumn Una página de GoFundMe fue creada para recaudar dinero para ayudar a la familia a cubrir los gastos médicos de Autumn, y ya han recaudado más de $50,000. Su historia ha inspirado a muchos y sin duda el amor por sus hijos la mantuvo luchando por su salud.

