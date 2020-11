Close

Joven madre fue asesinada en Utah por su esposo, quien la apuñaló delante de sus hijos

Utahna Halona Erickson fue apuñalada delante de sus hijos en su hogar en Utah. Su esposo intentó suicidarse, y ahora está en la cárcel acusado de su asesinato.

Por Lena Hansen

Una madre fue apuñalada delante de sus hijos por su esposo. La tragedia ocurrió en su hogar en Utah. Utahna Halona Erickson, de 41 años, fue asesinada por su esposo John Weston Erickson, de 41, quien intentó suicidarse con el mismo cuchillo. El hombre fue llevado al hospital, donde trataron sus heridas y luego fue trasladado a la cárcel del condado de Salt Lake. Erickson enfrenta cargos de asesinato y abuso infantil.

"Nos la arrebataron demasiado pronto de una manera que nunca entenderemos", expresó la familia de Utahna en Facebook. "Ella todo lo embellecía y siempre se esforzaba por unir a su familia y sus amigos".

La policía recibió una llamada alertándolos sobre una disputa de violencia doméstica en el hogar el pasado 28 de octubre. Al llegar los oficiales encontraron manchas de sangre por toda la casa, llevándolos hasta la habitación matrimonial, según documentos oficiales obtenidos por PEOPLE.

Utahna, una madre y ama de casa, fue encontrada muerta con graves heridas en el cuello y múltiples cortadas. Erickson, un programador de computadoras, estaba en la misma cama con cortadas profundas en los brazos y el cuello, que se había hecho él mismo intentando quitarse la vida.

Según documentos oficiales del caso, la hija de 7 años de la pareja escuchó a su madre gritando y corrió a la habitación, donde vio que Erickson estaba encima de ella atacándola. La niña intentó defender a su madre y recibió cortadas en las manos.

"Obviamente ella presenció algo horrible", dijo la sargento Melody Cutler a PEOPLE.

La niña y su hermano de 11 años corrieron a pedir ayuda a casa de un vecino. "Le dijeron al vecino que su papá le estaba haciendo daño a su mamá", añadió Cutler.

Una cuenta ha sido creada para recaudar fondos para los hijos de Utahna, para ayudar a los niños a rehacer sus vidas después de perder a su madre de esta traumática manera.

