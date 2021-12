Madre mató a puñaladas a su bebé de 5 meses para "cumplir con el último de sus pecados, el asesinato" Kristhie Alcázar, de 26 años, enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua si es declarada culpable. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kristhie Alcazar admitted to killing her 5-month-old daughter. Kristhie Alcazar admitted to killing her 5-month-old daughter. | Credit: Salem County Correctional Facility Una madre de Nueva Jersey que admitió haber matado a su hija de 5 meses le dijo a la policía que lo hizo para "cumplir con el último de sus pecados, el asesinato", según documentos judiciales. Kristhie Alcázar, de 26 años, hizo su primera comparecencia ante la corte el lunes después de que fuera acusada de asesinato por matar a puñaladas a su bebé en una casa en Penns Grove el viernes por la noche. Ahora enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua si es declarada culpable. Según los informes, una despiadada Alcázar le dijo a la policía que "no cambiaría ninguno de los hechos que rodearon el asesinato", según una declaración jurada obtenida por ABC 6. También dijo que estaba "sana de mente y cuerpo" en ese momento. Según la Oficina del Fiscal del Condado de Salem, la policía respondió a una llamada con fuertes sonidos de disturbios de fondo, el viernes por la noche. Cuando llegó la policía, encontraron a Alcázar discutiendo con otra persona y con el cuerpo sin vida de la bebé. La pequeña tenía heridas de arma blanca visibles en el pecho, dijeron las autoridades. Se recuperaron múltiples cuchillos y evidencia de la escena. El padre de la bebé no estaba en casa en el momento del homicidio. Se determinó que la muerte de la bebé fue un homicidio como resultado de múltiples puñaladas en el área del pecho. Alcázar debe volver a los tribunales el jueves. Un monumento se ha alzado frente al edificio de apartamentos, informó ABC 6. "Es una tragedia", dijo el vecino Wandy Burgos al medio. "Ella era una linda dama". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El vecino Arthur Edge dijo que el horrible incidente lo sorprendió. "Viví junto a ella durante dos años y medio, así que es un shock para mí", dijo.

