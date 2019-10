Madre jura que vio el fantasma de un bebé durmiendo en la cuna de su hijo. ¡Mira la foto! Una madre se pegó un gran susto al ver al fantasma de un bebé durmiendo junto a su hijo en la cuna. ¡Esta foto lo explica todo! By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una madre pasó un terrible susto al ver al fantasma de un bebé durmiendo al lado de su hijo en su cuna. Maritza Cibuls, una mamá en Illinois, acostó a su hijo de 18 meses a dormir y vio algo que la horrorizó en el monitor del bebé. Maritza vio lo que parecía ser el rostro de un bebé fantasma acostado al lado de su hijo. "Anoche yo juraba que había un bebé fantasma en la cama de mi hijo", escribió en Facebook. "Me asusté tanto que casi no dormí. Traté de entrar silenciosamente con una linterna mientras mi hijo dormía", añadió. Cibuls se aseguró de que su hijo estaba bien y le mandó la foto que tomó del ‘bebé espíritu' a su madre, su esposo y sus amigas cercanas tratando de buscar una explicación lógica a lo que ella veía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Facebook/Maritza Elizabeth La madre hasta tocó la cuna para ver si sentía algo raro, pero no pudo encontrarle explicación. La mañana siguiente finalmente encontró la respuesta al misterio. Se dio cuenta que el colchón de la cuna de su hijo tenía pegado una foto de un bebé (una especie de anuncio) que se veía a través de la sábana de la cuna y en la oscuridad de la habitación parecía un fantasma. Image zoom Facebook/Maritza Elizabeth El post de la madre se volvió viral, alcanzando más de 500,000 ‘me gusta' y siendo compartido más de 300,000 veces. El susto de esta madre terminó haciendo reir a muchos al resolverse la incógnita del ‘bebé fantasma'. Advertisement

