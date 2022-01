Madre dejó solos a sus hijos en casa en Connecticut mientras vacacionaba con su novio en Florida Una madre fue arrestada por dejar solos a sus hijos pequeños mientras estaba de vacaciones con su novio en otro estado. "Coman caramelos", les dijo cuando le dijeron que tenían hambre. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una madre fue arrestada por dejar solos a sus hijos por varios días mientras se fue de vacaciones con su novio a otro estado, reportó el diario The New York Post. Kerry Lyn Caviasca dejó a sus hijos —menores de 12 años— solos en la casa en Connecticut mientras pasaba dos días con su novio en Florida. El incidente ocurrió del 20 al 22 de noviembre. Los niños comieron caramelos, meriendas y comida entregada por repartidores de Uber Eats, según documentos de la corte obtenidos por NBC Connecticut. El exesposo de Caviasca's fue al departamento de policía de Watertown en diciembre para reportar que la madre de sus hijos —quien tiene custodia de los niños— los había dejado solos en casa. El padre le dijo a las autoridades que los niños no había ido a la escuela el lunes, 22 de noviembre, porque la mujer estaba de viaje. Además el padre dijo que no pudo contactar a sus hijos durante ese fin de semana que los niños estaban solos. El padre mandó al abuelo de los niños a la casa para ver si sus hijos estaban viendo, pero él tampoco pudo hablar con los menores de edad. El padre revisó los teléfonos celulares de sus hijos y encontró mensajes de texto que ellos habían intercambiado con su madre durante ese fin de semana. Kerry Lyn Caviasca Credit: Watertown Police Department SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En uno de los mensajes de texto uno de los niños le preguntó a su madre qué podían cenar esa noche. "Coman caramelos", le respondió ella. La madre le mintió al padre de los niños, diciéndole que ella había viajado a Florida con su novio pero los había dejado bajo el cuidado de su tío (el hermano de Caviasca). Finalmente admitió que los había dejado solos en casa. Uno de los niños reveló a las autoridades que su madre les había dicho que se quedaran en el sótano y no subieran a la casa. Los pequeños ordenaron comida usando el app de Uber Eats. La madre fue arrestada el 15 de enero y enfrente cargos por poner en peligro las vidas de dos menores. La mujer salió libre tras pagar una fianza e $5,000 pero tendrá que regresar a la corte el 25 de enero.

