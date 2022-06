Se revela causa de las muertes de una madre y sus mellizos que fueron encontrados en un auto Andrea Langhorst, de 35 años, y sus mellizos de tres años fueron encontrados sin vida dentro de un auto en Melbourne, Florida. Se revela la causa de sus trágicas muertes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una joven madre y sus pequeños mellizos fueron encontrados muertos dentro de un carro en Florida. La tragedia conmovió a la comunidad de Melbourne, donde los cadáveres fueron encontrados dentro de un vehículo en un estacionamiento. Según los resultados de sus autopsias, Andrea Langhorst, de 35 años, y sus mellizos Olivia y Adam Dryer, de 3 años, murieron por una sobredosis de droga, reporta PEOPLE. Según los médicos forenses del condado de Brevard, la madre mató a sus hijos antes de ella quitarse la vida. Andrea le dio a Olivia y Adam una dosis fatal de droga, dicen los reportes de las autopsias obtenidos por PEOPLE. La causa oficial de las muertes de los niños fue toxicidad de metanfetaminas. Sus muertes han sido declaradas homicidios. La madre murió de una intoxicación de meth y cocaína y su muerte ha sido declarada un suicidio, según la autopsia. La familia fue encontrada sin vida el 20 de mato sobre las 11 p.m. "Es un momento muy difícil", dijo el padre de Andrea, Randy Langhorst, a PEOPLE tras la muerte de su hija y sus nietos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrea Langhorst y sus hijos Olivia y Adam Dryer Credit: GOFUNDME Según los investigadores, sospechan que los tres murieron alrededor del mismo tiempo. "Sé que estuvieron en un carro en el calor de la Florida por varios días", dijo el padre, agradeciendo que la policía pudo identificar los cuerpos gracias a fotografías que les dio la familia. Roto de dolor, el padre dijo que no se imaginaba capaz de poder haber visto a su hija y sus nietos en ese estado. El padre dijo que Andrea y sus mellizos serían cremados. Después de sus muertes, él creo una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos para proveer a los familiares servicios de salud mental para poder procesar esta tragedia. "Esta pérdida inesperada fue una tragedia que nos dejó en shock y la familia está destrozada, todos sufriendo de trauma", dice un mensaje en esta página. Si tú o alguien que conoces está considerando el suicidio, llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-TALK (8255), o visita suicidepreventionlifeline.org. Si tú o alguien que conoces sufre una adicción a las drogas o el alcohol, llama a la línea de ayuda SAMHSA al 1-800-662-HELP.

