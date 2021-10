Madre acusada de organizar fiestas secretas con alcohol para adolescentes, y verlos tener sexo Shannon O'Connor, de California, ha sido acusada de 39 cargos criminales, que incluyen abuso infantil grave, agresión sexual y suministro de alcohol a menores por organizar las fiestas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SANTA CLARA DISTRICT ATTORNEY SANTA CLARA DISTRICT ATTORNEY | Credit: SANTA CLARA DISTRICT ATTORNEY La madre de un adolescente ha sido acusada de organizar fiestas sexuales con alcohol para él y sus amigos y luego "facilitar y observar" sus actos sexuales, algunos de los cuales no fueron consensuales. Shannon Marie O'Connor, de Los Gatos, California, está acusada de delitos que incluyen abuso infantil grave, agresión sexual y suministro de alcohol a menores en fiestas, que intentó mantener en secreto, según la denuncia penal presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara, CA. O'Connor, de 47 años, supuestamente fomentaba los actos sexuales entre los adolescentes, que tienen entre 14 y 16 años como su hijo, y en ocasiones también los veía. Las "fiestas" supuestamente tuvieron lugar a partir de junio de 2020 hasta la primavera pasada, según la denuncia. O'Connor desalentó a los adolescentes de contarles a sus padres o cualquier otra persona sobre las fiestas, diciendo que podría ir a la cárcel si alguien lo divulgaba, e incluso molestaba a una niña de 14 años que ella creía que era una informante, según la declaración presentada por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Santa Clara. El fiscal del distrito también alega que O'Connor disuadió a los menores de pedir ayuda a las autoridades "cuando uno de ellos se desmayó en su propio vómito" después de beber demasiado. "Se necesitaron muchos niños valientes para presentarse y desenredar este caso profundamente perturbador", dijo el fiscal de distrito Jeff Rosen en un comunicado de prensa de la oficina del fiscal del distrito. "Como padre, estoy sorprendido. Como fiscal del distrito, estoy decidido a responsabilizar plenamente a los adultos que ponen en peligro a los niños ante la ley y nuestra comunidad". O'Connor proporcionó alcohol, incluyendo cerveza, vodka y whisky Fireball, y entregó condones a los invitados menores de edad a la fiesta, afirmó el fiscal en el comunicado. En algunos casos, O'Connor "hacía Snapchat o enviaba mensajes de texto a los adolescentes para que dejaran sus casas en medio de la noche y bebieran en la suya", alegó además el fiscal. La lista de acusaciones incluye múltiples ocasiones en las que O'Connor supuestamente instó a menores intoxicados a situaciones sexuales, incluso mirando y riendo mientras "un adolescente borracho acosaba sexualmente a una joven en la cama" durante una fiesta en la víspera de Año Nuevo. Las autoridades también alegan que O'Connor llevó a un adolescente ebrio a una habitación donde una niña borracha de 14 años estaba acostada en la cama, las autoridades dicen que la niña le preguntó: "¿Por qué me dejaste allí con él? ¿Cómo hacer eso? Como si supieras lo que me iba a hacer ". O'Connor, quien ahora vive en Idaho y está a la espera de ser extraditado a California para una lectura de cargos, también enfrenta cargos por fraude por más de $ 120,000 en cargos no autorizados en una tarjeta corporativa de un trabajo anterior. No quedó claro de inmediato si O'Connor había contratado representación legal para comentar en su nombre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si sospecha de abuso infantil, llame a la línea directa de Childhelp National Child Abuse Hotline al 1-800-4-A-Child o 1-800-422-4453, o visite www.childhelp.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. La línea directa está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana en más de 170 idiomas. Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de abuso sexual, envíe un mensaje de texto con "STRENGTH" a la Línea de Crisis Text Line al 741-741 conectado a un consejero de crisis certificado.

