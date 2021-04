Madre acusada de matar a puñaladas a sus tres hijos pequeños en California Liliana Carrillo, de 30 años, está acusada del asesinato sus hijos —de 2 y 3 años— y su bebé de seis meses. Los detalles del escalofriante crimen. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una joven madre en California está tras las rejas acusada de matar a sus tres hijos pequeños. Según reporta el departamento de policía de Los Ángeles (LAPD), los cadáveres de los pequeños fueron encontrados en su casa por la abuela de los menores. La madre, Liliana Carrillo, de 30 años, fue arrestada tras fugarse de la escena del crimen, reveló LAPD en Twitter. Las autoridades revelaron que Carrillo es la sospechosa de los asesinatos. Los niños tenían 2 y 3 años, y el menor era un bebé de seis meses de edad, reportó el diario Los Angeles Times. Aún se desconoce el posible motivo de la tragedia, reporta PEOPLE. La abuela de los pequeños encontró sus cuerpos sin vida cuando llegó a la casa en la mañana en el vecindario de Reseda, contó el sargento David Bambrick de LAPD al canal NBC de Los Ángeles. Las autoridades informaron que sospechaban que Carrillo se había robado un vehículo cerca de Bakersfield y estaba manejando una camioneta robada. La mujer fue arrestada tras ser perseguida por carros de la policía. "Estos son momentos que llevamos con nosotros a lo largo de nuestra carrera", dijo el teniente Raul Joel al diario Los Angeles Times. "Es difícil de procesar". Liliana Carrillo Image zoom Credit: Twitter/@LAPDHQ El padre de los niños, Erick Denton, está "devastado" por la noticia, aseguró su primo Teri Miller a NBC Los Ángeles, añadiendo que el padre había pedido la custodia de los niños. El padre había pedido ayuda al Departamento de Niños y Familia, y a la policía en numerosas ocasiones antes de la tragedia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Madre (Liliana Carrillo) mata a sus 3 hijos - Erik Denton con sus 3 hijos Image zoom Credit: GoFundMe Elizabeth Cuevas, una vecina de Carrillo, dijo al diario que conocía a la abuela de los niños, quien era la que los cuidaba la mayor parte del tiempo. Una página de GoFundMe fue creada para ayudar a la familia. Que en paz descansen.

