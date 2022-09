Madre de Carolina del Norte acusada de matar a sus dos hijas de 2 y 3 años El abuelo de las pequeñas fallecidas revela la posible causa de la muerte de las pequeñas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una joven madre de Carolina del Norte se encuentra tras las rejas bajo cargos de asesinato por la muerte de sus dos hijas de 2 y 3 años. Launice Shanique Battle, de 29 años, deberá enfrentar la justicia luego de que autoridades hospitalarias dieran parte a la policía por el deceso de las pequeñas Trinity Michelle Milbourne y Amora Lou Milbourne. Las niñas habían sido ingresadas al hospital Duke Raleigh el pasado sábado por la noche en condición crítica. La policía aún no determina la causa de muerte, pero el abuelo de las niñas reveló que su madre las habría dejado abandonadas dentro de su auto bajo temperaturas que alcanzaron los 92 grados Fahrenheit, reportó People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La acusada aún no ha presentado su declaración oficial, pero sus familiares han salido en su defensa, asegurando que es una "madre amorosa" que cometió un "error". "Amamos a Launice no importa qué, y la apoyaremos….esto fue un error por descuido", expresó su prima Lisacious Williams al canal WRAL. Launice Shanique Battle Launice Shanique Battle | Credit: RALEIGH POLICE DEPARTMENT Una amiga, Keisha Harris, aseguró que la sospechosa había sido una madre atenta con sus hijas y negó que haría un acto malicioso intencional en contra de las pequeñas, "Siempre ha estado ahí. Es una madre amorosa para sus niñas, al final del día. No es una asesina a sangre frías", expresó Harris. "Tomó una mala decisión. Al final del día, era una buena madre para esas niñas". Pero será un juez quien determine su condición de madre. Por el momento, se le ha negado la fianza a Battle y deberá presentarse de nuevo en corte el próximo 19 de septiembre.

