Madre acusada de lanzar por la ventana a su bebé recién nacida y su hijo de 2 años Una madre está acusada de lanzar a su hija recién nacida y a su hijo de dos años por la ventana de su casa en Brooklyn y luego intentar quitarse la vida. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dejhanay Jarrell, de 24 años, está acusada de lanzar a su bebé recién nacida y a su hijo de 2 años por la ventana de su apartamento en Brooklyn. Según las autoridades, después de lanzar a sus hijos, ella saltó por la ventana de su vivienda en un segundo piso, intentando suicidarse. La tragedia ocurrió en un edificio de apartamentos en Brownsville, Brooklyn. La joven madre enfrenta cargos de intento de asesinato, dos cargos de agresión, y cargos por poner en peligro a menores de edad, reporta Univision. La niña, de un mes de nacida, se encuentra en condición crítica en el hospital Maimonides, mientras que el niño y la madre están fuera de peligro en el hospital Brookdale. Vecinos que fueron testigos del incidente informaron a las autoridades que la madre se lanzó desnuda por la ventana y que comenzó a golpear a la bebé recién nacida en el suelo. Entonces llamaron a la policía. Dejhanay Jarrell Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Noticias Univision 41 visitó el edificio, donde personas han dejado velas. Los vecinos están conmovidos. "Es triste porque los niños pagaron por algo que le estaba pasando a la mujer, parece que ella necesitaba ayuda mentalmente y parece que ella no tenía esa clase de ayuda", dijo Manuel Pagán, un vecino de la madre y los niños. Los vecinos informaron que la joven madre se sentía exhausta por no poder dormir lo suficiente y necesitaba ayuda. La Fundación para la salud del estado de Nueva York reveló que durante la pandemia, las comunidades de color han experimentado las tasas más altas en casos de problemas de salud mental. Según este informe, el 42% de los hispanos en Nueva York han experimentado depresión o ansiedad.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Madre acusada de lanzar por la ventana a su bebé recién nacida y su hijo de 2 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.