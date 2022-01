Madre es acusada de asesinar a puñaladas a sus hijos de 11 y 18 años El violento ataque comenzó alegadamente en un apartamento en Glendale Springs y se extendió al estacionamiento del complejo de viviendas, dice la policía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Claudia Camacho-Dueñas GLENWOOD SPRINGS POLICE DEPT. Claudia Camacho-Dueñas GLENWOOD SPRINGS POLICE DEPT. | Credit: Claudia Camacho-Dueñas GLENWOOD SPRINGS POLICE DEPT. Una madre de Colorado enfrenta cargos de asesinato después de que supuestamente apuñaló fatalmente a sus hijos de 11 y 18 años, dice la policía. Claudia Camacho-Dueñas, de 37 años, de Glenwood Springs, fue arrestada el jueves bajo sospecha de dos cargos de homicidio en primer grado. Justo después de las 2:30 p.m. del jueves, agentes del Departamento de Policía de Glenwood Springs respondieron a una llamada sobre un apuñalamiento "en curso" en un complejo de apartamentos en Glenwood Springs, una ciudad turística al oeste de Denver, dice el departamento en un comunicado. Los oficiales que llegaron encontraron a los dos hijos de la madre con "heridas importantes". Cuando llegaron, Camacho-Dueñas estaba siendo inmovilizada por un "civil no involucrado", quien le dijo a la policía que Camacho-Dueñas era la responsable del violento altercado, según el comunicado. Los paramédicos tomaron medidas para salvar la vida de los niños, quienes fueron trasladados a un hospital local, donde murieron a causa de sus heridas. La policía no ha identificado públicamente a los niños y no ha dado a conocer detalles sobre el motivo. Los apuñalamientos comenzaron alegadamente en el apartamento, y continuaron hasta el estacionamiento del complejo. "Luego de una extensa revisión de las pruebas y declaraciones de los testigos, se determinó que la señora Dueñas es la madre biológica de ambas víctimas", afirma el comunicado. Fue arrestada y registrada en la cárcel del condado de Garfield, donde permanece detenida, según muestran los registros en línea. No está claro si ha contratado a un abogado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cualquier persona con información adicional debe comunicarse con el GSPD al (970) 384-6500.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Madre es acusada de asesinar a puñaladas a sus hijos de 11 y 18 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.