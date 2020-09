Joven madre acusada de matar a sus tres hijos dice que estaba drogada y no sabía lo que hacía Rachel Henry, una joven madre acusada de matar a sus tres hijos, cuenta su versión de los hechos. ¿Qué pasó ese trágico día? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una joven madre acusada de matar a sus tres hijos contó su versión de los hechos durante una videollamada con su familia. La mujer argumenta que estaba drogada y "no sabía lo que estaba pasando". Rachel Henry, de 22 años, sigue tras las rejas en Arizona y enfrenta cargos de asesinato en primer grado por las muertes de sus tres hijos en enero. Henry se declaró no culpable a pesar de que supuestamente le confesó a la policía haber asesinado a su hijo Zane Henry, de 3 años; y a sus hijas Miraya Henry, de casi 2; y Catalaya Rios, de 7 meses. Según reportes, la madre le cantó canciones de cuna a dos de los niños mientras los asfixiaba. Image zoom GoFundMe Según la policía, su hijo Zane, el mayor, trató de defender a su hermanita Miraya y golpeó y arañó a su madre tratando de detenerla cuando vio que estaba asfixiando a su hermana. Supuestamente la madre lo mató a él después y la última en ser asfixiada fue Catalaya. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom GoFundMe En un video obtenido por News 12, Henry le cuenta a su tía Pearl Rebolledo:"Sentía que estaba perdiendo la cabeza". La joven madre le confesó a su tía: "Yo no sabía lo que estaba pasando. No sabía, estaba drogada. Sentía pánico y no sabía qué hacer. Tenía miedo". Henry también le dijo a su tía que su familia no la tomó en serio cuando ella les confesó que tenía una crisis de salud mental. "Traté de hablar con alguien. Me dijeron que era una estúpida o que tenía miedo, y que yo no sabía lo que estaba diciendo", argumenta Henry. Según ella, sus familiares le prohibieron salir de la casa. "Estaba encerrada en la casa y sentía que me estaba volviendo loca", confiesa. La joven madre le aseguró a su tía que ella "no recuerda" haber cometido los crímenes y que sentía que no era ella misma ese día. "No entiendo, no puedo comprender lo que has hecho", le dijo Rebolledo a su sobrina. El juicio de Henry comenzará el 30 de septiembre.

