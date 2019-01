Mujer acusada de intentar envenenar a su marido con anticongelante Lena Hansen Una madre de Long Island está acusada de intentar envenenar al padre de sus hijos. Renee Burke de Holbrook estaba en medio de un amargo proceso de divorcio y batalla legal por la custodia de sus hijos cuando intentó matar a su marido. Los fiscales alegan que la mujer entró sin permiso a la casa de él y trató de envenenar sus tragos con anticongelante. La mujer de 40 años supuestamente entró sin permiso a la casa de Matthew Burke en tres ocasiones diferentes en septiembre para envenenar sus tragos y pidió la ayuda de su hija de 8 años, que fue quien cargó el anticongelante, según documentos del caso obtenidos por Daily News. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Suffolk County DA El primer incidente ocurrió el 6 de septiembre cuando Matthew alega que se sirvió una copa de vino y notó que el trago tenía sabor a químico. El hombre inmediatamente escupió el trago y notó un olor raro. Luego la niñera de los niños le dijo al padre que su hijo de 4 años le había confesado a ella: “Mami entró y puso algo en el trago de papá”, según la fiscalía. El 10 de septiembre Matthew sintió otro sabor a químico al tomarse un vaso de Pepsi. Después de este segundo incidente la policía le recomendó al hombre poner cámaras de seguridad afuera de su casa. Según la fiscalía, el 12 de septiembre quedó captado en video cómo Renee supuestamente echó un líquido rosado que llevaba en dos pomos de bebé que estaba aguantando su hija en una botella de vino. La policía arrestó a Renee. Las autoridades encontraron anticongelante en las botellas de Pepsi y vino de Matthew, el mismo tipo de anticongelante rosado que encontraron en la cocina de la esposa. La mujer había buscado en Google “¿Qué liquidos de carro pueden matar a un humano?”, dice la fiscalía. El abogado de Renee dijo en la corte que la mujer niega todas las alegaciones y dice que el padre de sus hijos le tendió una trampa. El caso sigue en desarrollo. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

