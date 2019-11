Joven madre acusada de homicidio por dar a luz a un bebé muerto que tenía alto nivel de metanfetamina en su pequeño cuerpo Joven madre fue acusada de asesinato porque su bebé nació muerto y encontraron rastros de metanfetamina en el cuerpo del niño. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una joven madre en California está acusada de asesinato tras dar a luz a un bebé muerto que tenía rastros de metanfetamina en su pequeño cuerpo. La madre fue identificada como Chelsea Cheyenne Becker, de 25 años. CNN reporta que el bebé nació muerto el 10 de septiembre por estar expuesto a esta tóxica droga mientras estaba en el vientre de su madre. La muerte del pequeño ha sido considerada un homicidio ya que el médico forense encontró altos niveles de metanfetamina en su organismo, según un reporte oficial. Becker fue arrestada el martes en la noche y tiene una fianza de $5 millones de dólares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Hanford Police Department La mujer se declaró no culpable del crimen. Un detective le contó a CNN que tres hijos previos de Becker habían nacido también con metanfetamina en sus cuerpos. Según reportes, la madre ya había perdido custodia de sus hijos anteriormente por su adicción a las drogas. El caso sigue bajo investigación. Advertisement EDIT POST

