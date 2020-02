Madre de niño autista que murió en Nueva York acusa al padre, un policía, de su asesinato By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una madre en Nueva York acusa al padre de su hijo autista de matar al niño de 8 años. El niño se congeló porque su padre lo obligó a dormir en el garage de su casa durante el invierno, según reportes. En julio del 2019, la madre, Justyna Zubko-Valva, le rogó al juez Joseph Lorintz que le devolviera la custodia de sus tres hijos, reporta New York Daily News, citando récords de la corte. La madre aseguraba que los niños corrían peligro en casa de su padre, Michael Valva, un oficial del Departamento de Policía de Nueva York. Image zoom Cinco meses después, su hijo Thomas Valva, de 8 años, fue encontrado muerto. “A todas partes que iba estaba rodeada de tanta injusticia y corrupción de parte de las personas envueltas en el caso y el resultado fue la muerte de Tommy”, la madre contó a New York Daily News. “Habían tantas personas que podían haber hecho algo para proteger a mis hijos pero no lo hicieron”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom El padre del niño supuestamente lo golpeó el 17 de enero y lo obligó a dormir en el garage frío de su casa en Nueva York. Michael Valva, de 40 años, y su prometida Angela Pollina, e 42, fueron arrestados y enfrentan cargos de asesinato. La madre declaró ante el juez que el padre estaba golpeando a los niños y pidió que le devolviera a sus hijos, argumentando que se los habían quitado ilegalmente. El juez negó su petición. “La vida de los niños corre peligro”, aseguró la madre. El juez no se conmovió, según muestra la transcripción de la corte, y le dijo que “llamara a las autoridades”. Image zoom La madre añadió que los niños estaban siendo abusados en casa de su padre y regresaban a la casa de ella orinados. “Anthony está durmiendo en el garage”, contó la madre. “No le están dando comida”. La madre desesperada aseguró al juez que el Departamento de Protección de Menores no estaba haciendo su trabajo investigando el caso. “Esos jueces son responsables por la muerte de Tommy y por el abuso enorme que estaba sucediendo por tanto tiempo”, alegó la madre. “Esos jueces actuaban como que no les importaba”. Advertisement

