Madre acusa a aereolínea de racismo tras viajar con su hija birracial y ser investigada por trata de personas Mary MacCarthy, una madre soltera tomó un vuelo de la aereolínea Southwest a Denver con su hija para ir al funeral de su hermano. Al llegar, unos agentes la detuvieron por mostrar una supuesta "actitud sospechosa" al viajar con su hija, de piel más oscura, cuyo padre es negro. Dos semanas después, le avisaron que la estaban investigando por trata de personas. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mary MacCarthy y su hija Credit: Mary MacCarthy Mary MacCarthy viajó con su hija de 10 años de Los Ángeles a Denver para ir al funeral de su hermano. Dos semanas después la policía de Denver la contactó para notificarle que estaba siendo investigada por sospechas de que estaba involucrada en tráfico humano. MacCarthy, una reportera con experiencia en televisión, contó a Univision Noticias, que voló a San José, CA el 22 de octubre, para luego hacer una conexión con otro vuelo de Southwest que iba a Denver. Al no poder sentarse junto a su hija, la madre intentó que le cambiaran los asientos asignados. "Les pregunté a los asistentes de vuelo si podíamos sentarnos juntas, pero nos dijeron que cada una tendría que tomar un asiento del medio", dijo MacCarthy, quien hizo el viaje tras enterarse de la repentina muerte de su hermano. La mujer insistió en sentarse junto a su hija. "Les pregunté a otros pasajeros si amablemente podían cambiarse para que pudiéramos estar juntas, especialmente porque mi hija estaba de duelo, y lo hicieron. La gente fue amable", añadió MacCarthy. Al llegar a Denver se sorprendió al ver a dos agente de la policía junto a un gerente de la aereolínea que la esperaban al bajar del avión. Entonces fue informada de que habían recibido un reporte de "comportamiento sospechoso" por supuestamente viajar junto a la niña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi hija estaba terriblemente asustada: ya estaba experimentando el trauma de la muerte de su tío, y le tiene miedo a la policía debido a los titulares constantes sobre cómo la policía trata a los negros (ella es negra). Comenzó a sollozar y era inconsolable", describió la madre en un correo electrónico que envió a Southwest y luego compartió a Univision Noticias. Ese mismo día, MacCarthy le envió un tuit a Southwest pidiendo una explicación y preguntando si esto había ocurrido porque ella y su hija son de una familia de razas mixtas. Un informe policial, también compartido con Univision Noticias, detalla que los agentes respondieron a un "posible caso de trata de personas denunciado por la azafata de Southwest". La madre siente que fue víctima de discriminación. "Quiero que Southwest Airlines y la policía de Denver rindan cuentas por lo que sin duda es un caso de discriminación racial que involucra a una niña negra de 10 años que ya estaba sufriendo el peor día de su vida: una muerte en su familia", aseguró. "Parece que el tráfico de personas se ha convertido en la nueva excusa para también ser racistas, en algunos casos", opinó. Dan Landson, portavoz de Southwest Airlines, expresó en un comunicado a CNN que están investigando el caso de manera interna. "Nos comunicaremos con el cliente para abordar sus inquietudes y ofrecerle nuestras disculpas por su experiencia al viajar con nosotros". El ejecutivo añadió que sus empleados "reciben una sólida capacitación sobre la trata de personas. Sobre todo, Southwest Airlines se enorgullece de brindar un ambiente acogedor e inclusivo para los millones de clientes que viajan con nosotros cada año".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Madre acusa a aereolínea de racismo tras viajar con su hija birracial y ser investigada por trata de personas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.