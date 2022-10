Policía pide ayuda para encontrar a Madeline Rivera Cordon, de 12 años, desaparecida en Long Island Madeline Rivera Cordon, de 12 años, desapareció en Long Island y las autoridades piden ayuda para encontrarla. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La policía pide ayuda para encontrar a Madeline Rivera Cordon, de 12 años. La niña desapareció el miércoles, reporta el diario The New York Post, y fue vista por última vez en Ronkonkoma, Long Island. Los oficiales del departamento de policía de Suffolk buscan a la menor, que desapareció hace tres días. Madeline fue vista por última vez cuando salió de su casa en Pond Road en Ronkonkoma el miércoles sobre las 7 p.m. Los detectives sospechan que Madeline —que tiene 4 pies de altura y pesa unas 80 libras— puede estar en las zonas de Brentwood, Central Islip o Patchogue. Hasta ahora, no se ha revelado más información sobre este caso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Madeline Rivera Cordon Credit: Suffolk County Police Department Si tiene información sobre el paradero de Madeline Rivera Cordon llame al 911 o al departamento de policía del condado de Suffolk al 631-854-8452.

