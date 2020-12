Close

Conmoción ante el asesinato en Nueva York de una bebé de cuatro meses La pequeña falleció después de estar cuatro días en el hospital donde tristemente no lograron salvar su vida. Descanse en paz. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si cualquier noticia de violencia es una píldora difícil de digerir, cuando implica niños y bebés resulta desgarrador. La ciudad de Nueva York acaba de ser testigo de una terrible tragedia en la que una niña, una bebé de tan solo cuatro meses, perdió su frágil vida a raíz de un golpe en la cabeza, algo que las autoridades han calificado como homicidio. New York Post fue el medio que confirmó que la causa de la muerte de la bebita fue un traumatismo craneoencefálico. La policía de Nueva York la encontró herida de gravedad en su hogar de Brooklyn, tras acudir a su casa gracias a una llamada al teléfono de emergencias. Image zoom Credit: Getty Images La niña fue inmediatamente llevada al Hospital Tisch de Manhattan, donde permaneció ingresada cuatro días, pese a lo que los médicos que le atendieron no lograron salvar su vida por la gravedad de sus heridas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un acto salvaje que nadie logra comprender. El Daily News conversó con una vecina del hogar donde la bebé fue encontrada. Se refirió a la bebé como “una pequeña encantadora” y lamentó profundamente su pérdida: “Era una bebé muy hermosa”. También afirmó no haber visto nada raro en la casa de la niña o que le diera pie a pensar que corría algún peligro. Se desconoce el nombre del agresor y tampoco se ha realizado ningún arresto al respecto. Lo que sí se ha confirmado es que el desgarrador incidente sucedió hacia las cuatro de la mañana el pasado día 12 de diciembre en el vecindario de Gravesend. Tras las investigaciones pertinentes, se declaró que había sido un homicidio.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Conmoción ante el asesinato en Nueva York de una bebé de cuatro meses

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.