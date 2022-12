FBI pide ayuda para encontrar a niña desaparecida en Carolina del Norte FBI pide ayuda para encontrar a Madalina Cojocari, de 11 años, desaparecida en Carolina del Norte. Su madre y su padrastro fueron arrestados. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madalina Cojocari, una niña de 11 años, desapareció en Carolina del Norte, pero su familia no reportó su ausencia hasta 20 días después. Las autoridades arrestaron a la madre y al padrastro de la niña, acusados de negligencia. El FBI pide ayuda para encontrar a Madalina, reporta Univision. La menor fue vista por última vez en su casa, la noche del miércoles 23 de noviembre. Su madre y su padrastro no reportaron su desaparición hasta el 15 de diciembre. El Departamento de la Policía de Cornelius, en Carolina del Norte, informó que Diana Cojocari, de 37 años, y su pareja Christopher Palmiter, de 60, fueron arrestados. Ambos enfrentan cargos por no reportar "en un tiempo razonable" la desaparición de una menor de edad. Ambos están en el Centro de Detención del condado Mecklenburg. El FBI (Buró de Investigaciones Federales) busca a la estudiante de sexto grado de Bailey Middle School. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Madalina Cojocari niña desaparecida Madalina Cojocari | Credit: FBI La escuela notó las ausencias de la niña a clase y por eso la familia respondió, revelando que había desaparecido. La niña pesa unas 90 libras (41 kilos) y mide 4 pies y 9 pulgadas (1.5 metros). Cuando fue vista por última vez, Madalina Cojocari vestía jeans, playera blanca, chaqueta blanca y tenis Adidas rosa con morado y blanco. Madalina Cojocari niña desaparecida Madalina Cojocari | Credit: FBI A la niña le gustan los caballos, las frutas y el helado, informaron las autoridades. Su desaparición ha dejado en shock a su comunidad. Madalina Cojocari niña desaparecida Madalina Cojocari | Credit: FBI Si usted ve a Madalina o sabe dónde está y qué le pasó, llame al Departamento de Policía de Cornelius, al (704) 892-7773. También puede comunicarse con su oficina local del FBI o puede enviar un mensaje en línea, a través de tips.fbi.gov.

