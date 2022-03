Acusan a cinco sospechoso del asesinato del famoso boxeador boricua Macho Camacho Casi una década después del asesinato de Héctor Macho Camacho, las autoridades han responsabilizado a cinco hombres de la muerte del famoso boxeador puertorriqueño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Héctor "Macho" Camacho Héctor "Macho" Camacho | Credit: Paul Warner/Getty Images Las autoridades de Puerto Rico han identificado a cinco hombres como presuntos responsables del asesinato del famoso boxeador Héctor Macho Camacho, quien fue tiroteado junto a su amigo Adrián Alberto Yamil Mojica Marrero fuera de un local de Bayamón, Puerto Rico, hace casi 10 años. El crimen tuvo lugar el 20 de noviembre de 2012 cuando unos sujetos desconocidos llegaron a un estacionamiento a la salida del negocio Azuquita en la carretera PR-167, en Bayamón. Ahora las autoridades han identificado como culpables a Joshua Méndez Romero, Jesús Naranjo Adorno, Juan R. Figueroa Rivera, Luis Gabriel Figueroa Rivera y Wilfredo Rodríguez. Según informó el diario puertorriqueño Primera hora, tres de los sospechosos fueron trasladados anoche a Puerto Rico desde cárceles federales en el territorio continental de Estados Unidos por personal del Servicio de Alguaciles Federales. Asimismo, otro de los acusados fue arrestado esta madrugada en Bayamón, y un quinto se excarceló del complejo correccional de Ponce. Héctor "Macho" Camacho Credit: Cortesía de Policía del Condado de Orange Desde un inicio, Adorno y Romero aparecían como potenciales sospechosos del asesinato, pero fueron liberados por falta de pruebas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El amigo de Camacho murió en el lugar del tiroteo y el excampeón fue alcanzado por una bala en el rostro que se alojó en su hombro derecho. También tuvo una lesión en la arteria carótida que le afectó el flujo de sangre al cerebro, de acuerdo con la información difundida por su médico en ese momento. Por decisión de la familia y tras ser declarado con muerte cerebral, el boxeador fue desconectado del respirador artificial.

