Piden justicia para Luz Raquel, joven madre a la que quemaron viva en México A Luz Raquel Padilla, la madre de un niño autista, le prendieron fuego en México. Su trágico caso ha causado indignación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El asesinato de Luz Raquel Padilla, la joven madre de un niño con autismo, ha causado indignación en México. Padilla fue agredida el 16 de julio por cuatro personas que la rociaron con gasolina y le prendieron fuego. La tragedia ocurrió en Jalisco, y la madre murió a causa de las graves quemaduras, reporta Univision. Padilla había denunciado a las autoridades que estaba siendo hostigada por uno de sus vecinos. Dijo que había sido víctima de acoso por la condición de su hijo y por ser madre soltera. Según reportes, dos hombres y una mujer le tiraron dos botellas llenas de gasolina y le prendieron fuego. Padilla reportó que un agresor pintó el exterior de su casa con insultos y amenazas. Según el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se estaba investigando el caso de acoso presentado por Padilla y le estaban dando protección a la madre. Sin embargo, no pudieron salvar su vida. Luz Raquel Padilla Gutirrez Credit: Twitter "Te voy a quemar viva" fue uno de los mensajes que escribió su agresor a las afueras de su vivienda. Además ella denunció que insultaban a su hijo. El feminicidio ha generado rabia y desconsuelo en México y piden justicia para Padilla. Luz Raquel Padilla Credit: Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Luz tenía medidas de protección vigentes y una carpeta judicializada, en coordinación con la Policía de Zapopan había rondines de vigilancia y se le dio atención de manera personal, pero nada fue suficiente ante una atrocidad así", expresó el gobernador Enrique Alfaro en Twitter. "Sobre el terrible asesinato de Luz Raquel, especulaciones hay muchas, pero las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco están en curso, y lo que puedo decir es que hay una persona a disposición del MP rindiendo testimonio, daremos con los responsables y ayudaremos a su hijo y familia", añadió el gobernador. La espantosa muerte de esta joven madre ha sumido en un duelo a sus familiares y a su comunidad. Que en paz descanse.

