Conmoción por el asesinato de la campeona del patinaje Luz Mery Tristán La destacada atleta colombiana de 60 años fue hallada si vida en una vivienda de Cali: el sospechoso del crimen es un empresario local. Aquí el reporte. Luz Mery Tristán Credit: IG/Luz Mery Tristán Colombia se encuentra conmocionada por el asesinato de la campeona del patinaje Luz Mery Tristán. La destacada atleta de 60 años perdió la vida en el interior de su vivienda ubicada en un edificio residencial en el barrio de El Mameyal, en Cali, según confirman múltiples fuentes. Su fallecimiento se produjo entre la madrugada del viernes 5 y el sábado 5 de agosto y su cuerpo permaneció en el interior de la vivienda hasta que las autoridades pudieron acceder a su interior. Lo más escalofriante del caso es que de acuerdo a la revista local Semana, el presunto asesino es Andrés Gustavo Ricci García, pareja sentimental de la víctima, y que éste permaneció al lado del cadáver durante aproximadamente 24 horas custodiándolo, según relataron vecinos a dicha publicación. Según Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad de Cali, la víctima recibió varios disparos. Cuando las autoridades se presentaron en la vivienda hubo una discusión y un violento intercambio con el sospechoso, quien según múltiples fuentes es un reconocido empresario local que se dedicaba a la distribución al por mayor de llantas. Lus Mery fue madre de cinco hijos, aquí la vemos con Mario Valencia, el segundo de ellos, en un post del pasado 29 de mayo, en el cual le agradecía por cuidar de ella. "Me mima y siempre está muy pendiente de mí", aseguró la orgullosa madre: Luz Mery Tristán Credit: IG/Luz Mery Tristán Voceros del Ministerio del deporte de Colombia, así como el presidente de dicho país, manifestaron su pesar por el fallecimiento de la destacada atleta y empresaria: Un documental sobre la vida de la destacada campeona mundial de patinaje: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante el zafarrancho el sospechoso opuso resistencia y se produjo "un disparo a los uniformados", según explicó José Daniel Gualdrón Moreno, comandante de la Policía de Cali. Tras la detención de Ricci García le fueron incautadas seis armas, incluyendo cuatro de fuego. La investigación continúa.

