La luna azul de este Halloween 2020. ¿Cuál es su significado? La luna azul de este 31 octubre será visible en todas las zonas horarias, es decir que todas las personas alrededor del mundo podrán observarla: eso no ha ocurrido desde 1944. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este 31 de octubre ocurrirá un raro fenómeno conocido como la luna azul. Esta ocurre cuando hay dos lunas llenas en un mismo mes, lo cual sucede cada dos años y medio, según explican fuentes de la NASA. Sin embargo, la luna azul de este 2020 será sumamente especial pues será visible en todas las zonas horarias, es decir que todas las personas alrededor del mundo podrán observarla. Esto no ha ocurrido desde 1944, cuando nos encontrábamos en medio de la Segunda Guerra Mundial. El fenómeno de la luna azul se debe a que la luna llena se produce cada 29.5 días, es decir, la duración de un mes lunar. Por eso, si la luna llena cae a primeros de mes puede haber tiempo para que la luna vuelva a verse llena a finales de ese mismo mes. Curiosamente, la luna azul ni es azul ni emite una luz de ese color. Se cree que el origen de su nombre deriva del antiguo término inglés belewe, que significa "traicionar", algo que acabó derivando en el término "blue", que en la lengua de Shakespeare significa azul. Image zoom Credit: Atilgan Ozdil/Anadolu Agency/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchos asocian dicho color con la tristeza o la nostalgia, pero en el caso de esta luna también hay quienes la conocen como luna cazadora y estará regida por el signo de Tauro. Esto es lo que el Niño Prodigio, astrólogo de cabecera de People en Español dice respecto a la luna de este 31 de octubre: "[Con] la luna en el signo de Tauro, la mejor y más amable versión de tu personalidad va a salir a relucir. Por eso estarás muy tranquilo y en buena onda con todo el mundo", asegura el astrólogo y vidente. "No le desearás mal a nadie ni tampoco tendrás deseos de discutir o generar polémica en torno a un tema, ya que lo más importante es sentirte en paz contigo mismo. Y como tu serenidad será tan contagiosa, entonces a lo mejor podrás transmitírsela a aquellas personas que, contrario a ti, no han aprovechado positivamente la energía pacífica de Tauro". La próxima Luna azul ocurrirá el 23 de agosto de 2023. Así que ya lo saben.

