Close

Condenan a 78 años de prisión a un hispano que mató a puñaladas a sus tres hijos Luiz Fuentes, de 38 años, acabó con la vida de sus pequeños de 10, 9 y 8 años con un cuchillo. Los tres fueron encontrados muertos en el asiento trasero de su vehículo en la ciudad de Los Ángeles. Los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre de origen hispano fue condenado a 78 años de prisión luego de declararse culpable del asesinato de sus tres hijos pequeños en California. Según informó la fiscalía del distrito del condado de Los Ángeles, Luiz Fuentes fue condenado por la jueza de la Corte Superior del condado Lisa Lench tras declararse culpable de tres cargos de asesinato en primer grado. El padre de 38 años fue acusado de apuñalar mortalmente a sus hijos pequeños en la parte trasera de su vehículo el 9 de septiembre del 2015, según People. Fuentes fue descubierto en el asiento delantero dentro del vehículo alrededor de las 6:45 de la mañana, mientras que sus tres hijos, identificados como Luis, Juan y Alexander, de 10, 9 y 8 años respectivamente, estaban muertos en el asiento trasero, informó el canal local KTLA. Image zoom GOFUNDME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con Los Angeles Times, el padre de los niños supuestamente estaba sumido en una depresión tras la muerte de su esposa y madre de los niños, quien falleció de un aneurisma cerebral en 2008. Cuando a las autoridades lo encontraron, Fuentes sangraba de puñaladas que se había autoinfligid0. El diario reveló además el departamento de Servicios para Niños y Familias había recibido años antes llamadas anónimas que acusaban a Fuentes de abusar de los niños: “Cometí un error”, les dijo a los trabajadores sociales tras esa denuncia, cuando supuestamente golpeó a uno de sus hijos con un cinturón. Si sospecha de abuso infantil, llame a la línea directa de Childhelp National Child Abuse Hotline al 1-800-4-A-Child o 1-800-422-4453, o visite www.childhelp.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. La línea directa está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana en más de 170 idiomas.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Condenan a 78 años de prisión a un hispano que mató a puñaladas a sus tres hijos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.