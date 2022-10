Enfermera fue acusada de matar a siete bebés en unidad neonatal "Soy mala", escribió en mensaje Lucy Letby, una enfermera de 32 años, fue acusada de matar a siete bebés en la unidad neonatal de un hospital en Inglaterra. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una enfermera británica fue acusada de matar a siete bebés que estaban bajo su cuidado en un hospital de Inglaterra. Lucy Letby, de 32 años, se presentó en la corte en Manchester y se declaró no culpable de las muertes de siete bebés —cinco niños y dos niñas— en el hospital Countess of Chester, reporta PEOPLE. Los niños fallecieron entre junio del 2015 y junio del 2016, cuando Letby trabajaba en la unidad neonatal del hospital. Letby también negó ser culpable de 10 cargos de intento de asesinato mientras ella trabajaba cuidando bebés en este hospital, reporta BBC. Durante ese tiempo, el personal del hospital notó un incremento notable en el número de bebés que estaban muriendo y otros que estaban experimentando "colapsos catastróficos" de salud, reporta The Independent. El fiscal Nick Johnson describió a Lucy Letby como una asesina que envenenaba a sus pacientes, o les inyectaba aire en la sangre, entre otras acciones criminales. Johnson añadió que las autoridades del hospital notaron que la enfermera era un "común denominador" en estos trágicos casos de muertes y colapsos de salud de bebés. El fiscal dic que este patrón continuó cuando cambiaron las horas de trabajo de la enfermera, reporta el diario The Independent. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lucy Letby - The Countess Of Chester Hospital Credit: SWNS El fiscal argumentó que la enfermera envenenaba a los bebés con insulina. Los colapsos de salud de otros 17 niños no fueron "tragedias que ocurrieron naturalmente" aseguró Johnson, sino el resultado de una "presencia malévola". Countess of Chester Hospital, Lucy Letby Credit: Anthony Devlin/Getty Images El diario The Sun reporta que la enfermera escribió varios mensajes alarmantes confesando su culpabilidad. "Yo no merezco vivir. Yo los maté a propósito porque no soy lo suficientemente buena", dice un mensaje supuestamente escrito por ella. "Soy una persona horrible" y "soy mala, yo hice esto" son otros mensajes que la enfermera supuestamente escribió en un papel que se mostró al jurado. Letby fue acusada de tomar fotos de los cuerpos de dos bebés después de matarlos. En otro mensaje, la enfermera supuestamente confesó: "nunca tendré hijos ni me casaré. Nunca sabré lo que es tener una familia". Lucy Letby house - The Countess Of Chester Hospital Credit: Christopher Furlong/Getty Images Letby está acusada de matar a siete bebés y causar daños a otros 10 bebés durante un año que ella trabajó en el hospital Countess of Chester. El juicio de la enfermera podría durar hasta seis meses, reporta BBC.

