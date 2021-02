Close

Fallece la hermana de Juan Ferrara, la gran actriz Lucía Guilmáin El mundo artístico llora la pérdida de una de las grandes artistas de México. Descanse en paz. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Otra pérdida se suma en estos difíciles días a las numerosas muertes del panorama artístico mexicano: la actriz Lucía Guilmáin, de 83 años, hermana del actor Juan Ferrara, "destacada profesional del teatro, cine y televisión, quien en 2020 fue galardonada con el premio APT a mejor actriz en montaje clásico", expresó hoy el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura mexicano. Su sobrino, Oscar Ortiz de Pinedo, compartió tan triste noticia desde sus redes con este sentido mensaje: "El día de hoy, mi tía, la primera actriz Lucía Guilmáin, dejó el plano terrenal. Mi más sentido pésame a mi primo, Raúl Orvañanos, y a sus nietos, Raúl y Caro. Su nuera, Caro, y sus hermanos, Juan, Mona y mi madre... Descanse en paz la gran Lucía Guilmáin". Image zoom Credit: Twitter Óscar Ortiz de Pinedo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También compartió la triste pérdida el actor Jorge Ortiz de Pinedo: "Lamento informar que hoy, a las 2:30 de la tarde, estando en compañía de su hijo Raúl, su nuera y sus nietos, dejó de existir Lucía Guilmáin (Lucía Gutierrez Puerta). Deseo a su familia una pronta resignación. Mi más sincero pésame. Descanse en paz, Lucía". Hija de la también actriz Ofelia Guilmáin, Lucía comenzó su carrera en el cine en 1965 con la película Río Hondo. En televisión, trabajó en más de 20 telenovelas de éxito, como La dueña, Amigos por siempre, Corazón Salvaje, Amor de barrio, Un refugio para el amor y El hotel de los secretos. La actriz Victoria Ruffo lamentó muy afectada su pérdida en las redes: "Siento una gran tristeza. Que en paz descanse, mi querida Lucía Guilmáin", escribió en Twitter, acompañando sus palabras con unas manitas en oración. Descanse en paz.

