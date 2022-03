El luchador Caín Velásquez acusado de intento de asesinato de un presunto abusador El peleador mexicoamericano Caín Velásquez ha sido acusado de dispararle a un hombre que supuestamente abusó sexualmente de un familiar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El excampeón de artes marciales mixtas Caín Velásquez deberá enfrentar a la justicia luego de ser acusado de 10 cargos criminales. Las autoridades del Condado de Santa Clara, CA, confirmaron este miércoles que el peleador deberá defenderse cargos por intento de asesinato, asalto a mano armada, entre otros, luego de que aparentemente disparara en contra de un hombre que intentaba abusar sexualmente de uno de sus familiares, reportó People. De acuerdo a la fiscalía, el incidente ocurrió el pasado lunes, cuando el luchador inició una persecución contra un auto donde viajaba un hombre que había sido acusado de abuso infantil. Al abrir fuego, Velásquez también hirió al hermano mayor del sospechoso que viajaba en el auto. "Velásquez disparó una pistola varias veces hacia una camioneta que llevaba a Harry Goularte y dos de sus familiares", informó la fiscalía en un comunicado de prensa. "El familiar masculino de Goularte, de 63 [años], fue impactado una vez, pero se espera que sobreviva". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cain Velasquez Media Day in San Jose Caín Velásquez | Credit: Photo by Brandon Magnus/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images Según varios medios, el incidente ocurrió debido a que Harry Goularte - quien no resultó herido en la balacera– está siendo acusado de abusar sexualmente de uno de los familiares del excampeón. "Goularte, de 43, enfrenta cargos por abusar de un menor", según el comunicado. "Fue procesado en la Corte Superior del Condado de Santa Clara el 25 de febrero. Un juez lo liberó sin fianza a pesar de la objeción del abogado del distrito. Fue puesto en libertad bajo la condición de que permaneciera en casa en Morgan Hill, se mantuviera 100 yardas alejado de la menor de 14 [años], y utilizara un aparato de monitoreo y vigilancia. Goularte se dirigía recoger el monitor cuando fue atacado por Caín". Hasta el momento, Goularte se ha declarado no culpable. Al momento del arresto de Velásquez, la policía aparentemente encontró una pistola semi automática de calibre 40 cargada con nueve balas, así como otras tres balas y dos casquillos en el asiento del pasajero, reportó CNN. "La triste tragedia es que el señor Velásquez decidió tomar la ley en sus propias manos, poniendo en peligro al público y a todos dentro del auto", expresó el fiscal Jeff Rosen en un comunicado. "Este acto de violencia causa más dolor y sufrimiento para su familia". El peleador permanecerá tras las rejas sin derecho a fianza, hasta su próxima audiencia que se llevará a cabo este lunes.

