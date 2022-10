Una influencer de vida saludable y profesora de yoga fallece a los 38 años La brasileña Luana Hervier falleció a los 38 años de manera inesperada, dejando un gran vacío entre aquellos que seguían sus consejos a diario. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luana Hervier Luana Hervier | Credit: Luana Hervier-Instagram Luana Hervier, una profesora de yoga y coach de vida saludable brasileña con una legión de seguidores en redes sociales, falleció a los 38 años de manera inesperada, dejando un gran vacío entre aquellos que recibían sus consejos a diario. "Comunicamos la triste noticia del fallecimiento de Luana Hervier. Acompañemos su camino prendiendo una vela y sosteniendo en oración el camino de su alma", comunicaron sus familiares desde su cuenta de Instagram. También agradecieron por todos los mensajes recibidos en un momento tan duro, y pidieron respeto en medio del luto que atraviesan. "Gracias por todos los mensajes de amor recibidos. Es un momento íntimo, delicado, doloroso, de puertas adentro", aseguraron. "Les pedimos respeto y amorosidad con la familia y sus seres queridos cuidando su intimidad para sanar en calma", agregaron al comunicado. Incluso exhortaron a sus seguidores a acompañar "intencionando Luz al viaje de su alma por los próximos tres días, con una vela, o una canción, toma un momento para agradecerle a Lu su paso por tu vida. Querida Luana, que descanses en paz", finalizaron. Ante un mensaje como este, los seguidores no pudieron dejar de reaccionar: "Dolor enorme. Qué inconcebible. Abrazo y luz a su Familia"; "ser hermoso, que seguirá iluminando"; "qué triste leer esta noticia 😢"; "qué tristeza, una persona tan tan hermosa ❤️"; "que descanse en paz, abrazamos a toda su familia 🙏", dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento se desconoce la causa de la muerte de Hervier, quien a los 15 años comenzó a ser vegetariana y llevaba un estilo de vida muy saludable. Incluso en su último post de Instagram, la coach brasileña que actualmente vivía en Argentina convocaba a un retiro para el autoconocimiento y desarrollo personal.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Una influencer de vida saludable y profesora de yoga fallece a los 38 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.