¿Es cierto que Los Simpsons pronosticaron el coronavirus? Circula una teoría en las redes sociales de que el episodio en el que se habla de la "gripe Osaka" de los Simpson de alguna manera predijo lo que está sucediendo hoy con el COVID-19. Mira lo que dice uno de los autores del episodio. By Leonela Taveras

La idea de que la serie animada Los Simpsons sigue dando en el clavo con sus predicciones no es nueva. Ahora, hay una teoría que circula en las redes sociales de que también pronosticaron el coronavirus. Se trata de un episodio que se emitió por primera vez en 1993 titulado "Marge in Chains" en el que la esposa de Homero Simpson es arrestada por robo cuando estaba comprando medicina para su familia que estaba enferma de la "gripe de Osaka", enfermedad que, según cuenta la serie, comenzó con la tos de uno de los empacadores de productos en Japón y se propagó en cuestión de semanas por toda la ciudad. Bill Oakley, uno de los guionistas del episodio, confesó que no había pensado en la historia hasta que vio memes en las redes sociales en las que la gripe Osaka representaba el COVID-19. En todo caso, señaló que no hay relación entre el virus ficticio y el real, al tiempo que condenó cualquier posible uso con fines racistas o xenófobos de la serie . SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No me gusta que se use con fines nefastos", dijo Oakley sobre el episodio que escribió con Josh Weinstein. "La idea de que alguien se la apropia para hacer que el coronavirus parezca un complot asiático es terrible. En términos de tratar de culpar a Asia creo que es asqueroso", expresó en una entrevista a la revista The Hollywood Reporter. Image zoom Getty Images El escritor también explicó que la historia se repite y que muchos capítulos están basados en cosas que ya pasaron, como es el caso de la gripe que azotó a Hong Kong en 1968. Sobre el episodio, agregó que se suponía que era una broma sobre cómo llegó a Estados Unidos. "Se suponía que era absurdo que alguien pudiera toser en una caja y el virus sobreviviría durante seis u ocho semanas en la caja. Es caricaturesco. Lo hicimos caricaturesco intencionalmente porque queríamos que fuera tonto y no aterrador", según contó a The Hollywood Reporter.

