¿Qué cambios sentiremos con el eclipse? ¿Pasará algo con Donald Trump?

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Este lunes 21 de agosto se producirá un eclipse solar que será visible de forma total en Estados Unidos, y de forma parcial desde Centroamérica, el norte de Sudamérica y Europa. ¿Qué cambios sentiremos? ¿Pasará algo con Donald Trump?

El astrólogo venezolano Samuel Morett nos habló un poco al respecto.

¿Cómo afectará este eclipse astrológicamente hablando?

Una eclipse nos habla de activaciones, de movimiento. De salir de nuestra zona de de confort. Este eclipse viene a activar este movimiento para que no nos sigamos quedando en esta con rabia o con dolor, para que nos movamos a otro paso en nuestra vida. Un eclipse por sí solo no hace nada. Si uno está abierto y uno está despierto sabe de todo lo que está sucediendo.

¿Crees el eclipse tendrá efecto en la nación?

Ya estamos viendo los efectos del eclipse. En la carta astral del señor Donald Trump cae en lugares muy específicos. La separación es el gran conflicto del ser humano, te da tristeza y te da dolor y, ¿qué es lo que estamos viendo en el mundo entero?, una separación, no hay acuerdo, no nos damos cuenta que somos una sola raza. El objetivo de este eclipse es sacar el amor. Hay que darnos cuenta que somos diferentes. Trump, ojalá que le suceda, y que él pueda cambiar y tomar otro rumbo como líder de Estados Unidos, si no la historia se encargará de hacerlo.

Cambios para los signos.

Aries. Hay que nutrir o soltar a la pareja.

Tauro. El eclipse los hará moverse en área familiar.

Géminis. Tienen que ver cómo se están comunicandoy cambiarlo.

Cáncer. Tienen que ver cuál es la importancia que le dan a las cosas. Los cambios se manifestarán en la parte de la carrera.

Leo. Va a tener la posibilidad de movilizarse en cosas nuevas.

Virgo. Habrá un proceso interior importante.

Libra. Es bonito le viene, será el final de un aislamiento en su vida.

Escorpio. Se va a mover en el área de la carrera.

Sagitario. Espiritualidad. Hay movimiento hay apertura.

Capricornio. Recursos dinero. Se va amover y tiene que crear nuevas alianzas.

Acuario. Relaciones y pareja. Hay que ponerse serios.

Piscis. Habrá cambios de empleo y trabajo.