"Los pecados de la carne no son los más graves", dice el papa Francisco El pontífice envió un contundente mensaje a la juventud sobre el significado de la vida e instó a soñar en grande de una manera unida. A poco más de una semana de celebrar su cumpleaños número 85, el próximo 17 de diciembre, el Papa Francisco está cumpliendo con una ajetreada agenda de trabajo, que lo llevó por Grecia y Chipre, desde donde envió un contundente mensaje a la juventud. El pontífice aprovechó su viaje de cinco días para animar a los jóvenes a perseguir sus sueños, alejados del consumismo y las ganancias fáciles, en una era tecnológica en la que todo cambia a cada segundo. El líder religioso instó a buscar el bienestar duradero y apartarse de la efímera satisfacción que puede resultar de seguir la moda instantánea. "Las sirenas de hoy quieren hipnotizarlos con mensajes seductores e insistentes, que apuntan a beneficios fáciles, a las falsas necesidades del consumismo, al culto del bienestar físico, a la diversión a toda costa.", expresó el Papa en su encuentro con los jóvenes en la Escuela San Dionisio de las Hermanas Ursulinas de Marusi, en su parada en Atenas. "Son muchos fuegos artificiales, que brillan por un instante, y después sólo dejan humo en el aire. Yo los entiendo, resistir no es fácil", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Papa Francisco Pope Francis Papa Francisco | Credit: Photo by Manuel Medir/Getty Images Durante su visita, el Papa también aprovechó para denunciar el trato hacia los migrantes en la unión europea, alabando el esfuerzo que hacen aquellos que deciden abandonar su país de origen. "El sentido de la vida no es quedarse en la playa esperando que el viento traiga novedades. La salvación está en mar abierto, está en el impulso, en seguir los sueños, los verdaderos, los que se sueñan con los ojos abiertos, que comportan esfuerzo, lucha, vientos contrarios, borrascas repentinas", dijo. "Por favor, no hay que dejarse paralizar por el miedo, ¡sueñen en grande! ¡Y sueñen juntos!". Pero a su regreso a Ciudad del Vaticano, el líder de la Iglesia Católica, envió probablemente el mensaje más importante sobre los pecados más serios que los feligreses no deberían cometer, tras abordar el polémico tema de la renuncia del arzobispo de París, Michel Aupetit. El Santo Padre hizo frente a la incómoda pregunta sobre la ambigua relación del religioso con una mujer, que lo llevó a renunciar a su puesto para aparentemente "prevenir que los rumores en torno a su convivencia con la mujer, dañara a la Iglesia Católica", a pesar de haber negado cualquier relación sexual entre ellos. Cabe recordar que los sacerdotes toman votos de celibato al momento de ser ordenados. "Me pregunto, ¿qué hizo Aupetit tan malo que tuvo que renunciar? Si no sabemos la acusación, no lo podemos condenar. [Ha sido condenado] por la opinión pública, rumores. ¿Pero qué hizo? No sabemos nada", comentó el pontífice. Pope Frances General Weekly Audience Papa Francisco | Credit: Photo by Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis via Getty Images No obstante, aceptó que el arzobispo cometió un error al faltar al sexto mandamiento al "acariciar y masajear a su secretaria". "Esto es un pecado. Pero no es uno de los más graves ¿eh?, porque los pecados de la carne no son los más graves", aseguró el Papa. "Aupetit es pecador, como lo soy yo o como fue Pedro, el obispo sobre el que Jesucristo fundó la Iglesia". El pontífice aseguró que el sexo fuera del matrimonio no es tan serio como lo son pecados que "tienen más 'angelicalidad' como la soberbia y el odio".

