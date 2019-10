Estos padres tuvieron que hacer malabares para proteger del sol a sus mellizos albinos By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Unos padres de Arizona tuvieron que hacer importantes cambios en la vida de su familia para proteger a sus gemelos albinos. Según la Organización Nacional sobre el Albinismo y la Hipopigmentación de Estados Unidos, aproximadamente una de cada 18,000 a 20,000 personas tiene algún tipo de albinismo. Empezar galería Aldridge y Argon Image zoom 2019 SWNS/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Estos gemelos nacieron en el seno de la familia McNallen en Arizona hace casi dos años. Advertisement Advertisement Sus padres Image zoom © 2019 SWNS/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Ally y Ryan McNallen estaban muy felices con sus siete hijos. Algo estaba mal Image zoom © 2019 SWNS/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Los padres notan que sus ojos estaban haciendo movimientos repetitivos y descontrolados. Advertisement Más pruebas Image zoom © 2019 SWNS/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Al tiempo que recibían un diagnóstico de nistagmo para su dolencia en los ojos, el optometrista también notó que los gemelos parecían carecer de pigmentación. El diagnóstico final Image zoom © 2019 SWNS/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Después de someterse a pruebas genéticas, se confirmó que los gemelos de 7 meses sufrían de albinismo oculocutáneo tipo 1B. Más seguridad Image zoom © 2019 SWNS/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Esta dolencia obliga a adoptar muchas precauciones. Al tener albinismo son más propensos a sufrir daños por el sol y otras enfermedades relacionadas con los rayos solares. Advertisement Advertisement Advertisement Necesitaban un cambio Image zoom © 2019 SWNS/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby La mayor decisión que tuvieron que adoptar fue trasladar a toda la familia a Presque Isle, Maine, a unos 3,000 millas al norte de su hogar en Gilbert, Arizona. Protección Image zoom © 2019 SWNS/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Además de mudarse al norte, la familia tiene que adoptar otras medidas: los gemelos solo puede jugar al aire libre 45 minutos, visten ropa especial y usan protector solar. Familia feliz Image zoom © 2019 SWNS/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Los hijos de los McNallens parecen estar muy contentos con la mudanza. De hecho, su hija mayor ha comenzado a leer sobre el albinismo para ayudar a sus hermanos. Advertisement Advertisement Advertisement Siempre juntos Image zoom © 2019 SWNS/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby A pesar de las limitaciones en que viven, los gemelos se tienen el uno al otro para superar las dificultades. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

