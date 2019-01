Los mejores memes de la escasez de gasolina en México Gracias a las medidas que ha tenido que tomar el presidente de México, Manuel Lopez Obrador para controlar el robo de combustible por los llamados “huachicoleros”, el país ha entrado en una crisis que, mientras no se normalice el desabasto, muchos seguirán sufriendo. Gracias a las medidas que ha tenido que tomar el presidente de México, Manuel Lopez Obrador para controlar el robo de combustible por los llamados “huachicoleros”, el país ha entrado en una crisis que, mientras no se normalice el desabasto, muchos seguirán sufriendo. More Carolina Trejos Falta de combustible Twitter Pronto pasará Twitter ¿Y ahora? Twitter ¡Ándale que me desesperas! Twitter ¡Ouch! Twitter Lo sospechamos desde un principio Twitter ¡Híjole! Twitter A la época de... Twitter Esperando... Twitter Fuerza AMLO Twitter 1 of 10 Advertisement 1 of 10 Twitter Falta de combustible Pero como buenos mexicanos, el sentido del humor no les ha faltado ante esta crisis y los memes en internet no se han hecho esperar. Advertisement 2 of 10 Twitter Pronto pasará En algunos estados, la policía ha tenido que patrullar a caballo, mientras el pueblo se pregunta ¿en qué movilizarse? 3 of 10 Twitter ¿Y ahora? Las interminables filas en las gasolineras han causado la molestia de miles de ciudadanos. Advertisement 4 of 10 Twitter ¡Ándale que me desesperas! Muchos se siguen preguntando ¿cuándo será el servicio normalizado? Advertisement 5 of 10 Twitter ¡Ouch! ¿Qué se piensa del gasolinazo? Gritos, empujones, golpes, pero nadie garantiza que lograrán llenar sus tanques. Advertisement 6 of 10 Twitter Lo sospechamos desde un principio Hasta el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, ha sido víctima del humor en las redes sociales. Advertisement 7 of 10 Twitter ¡Híjole! Tanto ciudadanos como negocios sufren por la escasez de gasolina. Advertisement 8 of 10 Twitter A la época de... Todos quisieran “volver al pasado”. Advertisement 9 of 10 Twitter Esperando... El típico meme de la Rana René no podía faltar. Advertisement 10 of 10 Twitter Fuerza AMLO ¿Qué tal empezó este año para el nuevo presidente, Manuel López Obrador? Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

