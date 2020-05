Los mejores juegos en línea para celebrar el Cinco de Mayo en familia Dale una mirada a este listados de juegos en línea con los que podrás conectarte y jugar con tu familia este Cinco de Mayo. By Andrés Rubiano Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La celebración del Cinco de Mayo del 2020 será muy diferente a la de años pasados, debido al gran impacto social que ha tenido la pandemia generada por el COVID-19 en el mundo entero. A pesar del distanciamiento social al que millones de personas se han visto obligados a acatar, por las normas de seguridad establecidas; las nuevas tecnologías, los teléfonos inteligentes y el internet nos han permitido continuar en contacto con nuestras familias y seres queridos. El Cinco de Mayo es sinónimo de celebración y aunque en esta ocasión no podamos estar cerca de algunas de las personas más importantes en nuestras vidas, aquí te compartimos 5 divertidos juegos en línea con los que podrás pasar un momento inolvidable junto a tu familia y amigos, a pesar de que estén a kilómetros de distancia. Monopolio Uno de los juegos de mesa familiares más tradicionales, también se ha convertido en una de las mejores excusas para conectarse con amigos y familiares durante esta época. Puedes descargar la aplicación del juego por tan solo $3.99 y tener una divertida velada de Cinco de Mayo que todos disfrutarán. Uno! Si quieres una opción con más movimiento y más dinámica Uno! puede ser la opción ideal. Este clásico de las veladas familiares también puede ser encontrado en las tiendas de aplicaciones para tu celular y lo mejor de todo es que no tiene costo alguno. Parchís Image zoom Parchís El popular juego de mesa de origen español también se ha transformado en otra de las opciones en línea que le ha permitido a las familias y amigos estar conectados alrededor del mundo durante este primer semestre del 2020. La aplicación de este juego está en las tiendas de Android y Apple, puede ser descargada completamente gratis. Stop! ¿Recuerdan esta divertida competencia en la que cada jugador tenía que encontrar palabras que iniciaran con la misma letra en categorías como animales, ciudades, colores, frutas o nombres de personas? Ahora, por medio de la aplicación llamada Stop! podrás conectarte con tus seres queridos para tener una velada especial con mucha diversión. Heads Up! Image zoom Heads Up! Heads Up! Este popular juego continúa siendo uno de los favoritos en reuniones con amigos y la familia. Por medio de la aplicación gratuita Heads Up! también podrás conectarte en línea con tus seres queridos para jugar. La mejor forma de conectarte con otros jugadores es por medio de una videollamada que puedes realizar a través de plataformas como Skype, Google Hangouts, Zoom o Houseparty. Uno extra: Mario Kart Tour La saga de videojuegos de Mario Kart es sin duda una de las franquicias más exitosas de la compañía Nintendo. Desde luego, sus más de 50 millones de descargas hacen de este juego en línea uno de los más populares en el mundo entero.

