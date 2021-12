Los crímenes más impactantes del 2021 Te presentamos un recuento de las historias más escalofriantes que conmocionaron a la nación y alguna otra que cruzó la frontera durante este año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin lugar a dudas, el 2021 fue un año desafiante. Entre las nuevas variantes de coronavirus y el enorme deseo de regresar a la normalidad, hubo un gran aprendizaje colectivo. Pero además de momentos positivos y enriquecedores, también trajo terribles tragedias, tramas inesperadas e históricos veredictos, que mantuvieron a muchos al borde de su asiento, y que seguramente serán recordados muchos años por venir. La búsqueda de Gabby Petito Entre los casos más impactantes que conmocionaron a la nación se encuentra el asesinato de la joven aspirante a influencer, Gabby Petito, quien desapareció durante un viaje por carretera junto a su novio Brian Laundrie. Laundrie se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición de la joven, luego de que regresara a su casa en la Florida sin su prometida. Varias semanas más tarde, Laundrie se dió a la fuga convirtiéndose en el protagonista de otra intensa búsqueda. Durante dos meses, las autoridades —y el público— invirtieron gran parte de su tiempo y esfuerzos, no solo en dar con el paradero de Laundrie, sino en descubrir las razones de la desaparición de Petito. Al final, la joven fue encontrada muerta por estrangulación, mientras que Laundrie aparentemente se suicidó siendo señalado como el asesino de su novia. Gabby Petito y Brian Laundrie Credit: Instagram Conviviendo con un cadáver El escalofriante caso de tres menores de 7, 10, y 15 años, que fueron encontrados viviendo solos en total abandono y con el cadáver de su hermanito de 8 años, indignó a la comunidad de Texas. Los niños fueron hallados por la policía, luego de que el hermano mayor realizara una llamada a la línea de emergencia pidiendo ayuda. Al llegar al departamento, los oficiales encontraron la osamenta del pequeño, que aparentemente había fallecido un año antes. Los hermanos se encontraban lastimados y extremadamente malnutridos. De acuerdo a las investigaciones, la madre de los niños Gloria Y. Williams, vivía a 15 minutos del lugar de los hechos junto a su novio Brian W. Coulter. Ambos fueron detenidos por las autoridades bajo cargos de abandono de menores. Lady Gaga Billboard's 10th Annual Women In Music - Outside Arrivals Lady Gaga | Credit: Photo by Gilbert Carrasquillo/FilmMagic Caninos famosos en peligro Las redes sociales se conmocionaron al enterarse que los hijos caninos de la cantante Lady Gaga, fueron robados durante un paseo con su cuidador Ryan Fischer, quien resultó herido de bala durante el asalto en febrero. Afortunadamente, los bulldogs francés fueron entregados a la policía dos días después del incidente, mientras su cuidador permanecía en el hospital bajo cuidado médico. Cinco sospechosos del crimen fueron arrestados en abril. La cantante expresó su apoyo y agradecimiento a Fischer por su heroico acto al intentar proteger a sus mascotas del peligro, que lo dejó con una herida en el pecho. La familia Murdaugh Credit: Facebook Misterio de una familia poderosa En junio, Alex Murdaugh, un prestigioso abogado de Carolina del Sur, se convirtió en el principal sospechoso de las muertes de su esposa Margaret Maggie Murdaugh y su hijo Paul Murdaugh, que fueron encontrados sin vida en los terrenos de caza de la familia. Esta situación causó una desenfrenada caída emocional al abogado, que decidió orquestar su propio asesinato en un intento por proteger económicamente a su único hijo sobreviviente. Pero el incidente se vio frustrado por las autoridades locales, que arrestaron al hombre que asistió al abogado en su plan de muerte. Ninel Conde, Sergio Mayer y Galilea Montijo Credit: Sergi Alexander/Getty Images; Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images; Arturo Holmes/Getty Images Famosos en la mira El libro Emma y las otras señoras del narco, de la periodista Anabel Hernández, sacó a relucir detalles de varios famosos supuestamente ligados al crimen organizado en México. Las críticas y señalamientos no se hicieron esperar a la larga lista de celebridades que incluye a Galilea Montijo, Ninel Conde y Sergio Mayer, entre otros. Aunque la mayoría ha negado algún vínculo con personajes de la droga, el comediante y presentador conocido como Platanito y el cantante Charly López de Garibaldi, hablaron abiertamente sobre su acercamiento con algunos jefes de los cárteles. Pero fue la modelo y conductora Montserrat Oliver quien confirmó la constante y existente relación entre famosos y narcotraficantes. "A mí me da risa que hoy se espanten de eso, cuando es sabidísimo que en muchos ámbitos ha habido fiestas privadas y todo, y todo el mundo ha ido a hacer sus shows… Yo no he andado con ningún narco, pero si hubiese andado con alguno pues sí les decía", expresó entre risas la conductora a la prensa mexicana.

