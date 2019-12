¿Sabes cuáles son los beneficios de consumir chiles? ¡Buenas noticias! Entérate aquí cómo incluir chiles con regularidad en tu dieta puede ayudar a tu corazón. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print De acuerdo a un estudio publicado por el Journal of the American College of Cardiology, consumir chiles con regularidad ayuda a reducir el riesgo de muerte debido a ataques del corazón, y enfermedades cardíacas y cerebro-vasculares. La investigación reveló que al observar la dieta y el estado de salud de los participantes durante ocho años, sus probabilidades de morir por problemas cardíacos se redujo en un 40 por ciento cuando estos consumían chiles cuatro veces por semana, como mínimo. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Un hecho interesante es que la protección contra el riesgo de mortalidad era independiente del tipo de dieta que la gente seguía. En otras palabras, alguien puede seguir una dieta mediterránea saludable, otra persona puede comer de manera menos saludable, pero para todos ellos el chile tiene un efecto protector”, explicó Marialaura Bonaccio, una de las científicas encargadas de la investigación. El estudio llamado Consumo de chile y mortalidad en adultos italianos contó con la participación de 22,811 hombres y mujeres en Italia, donde el ají picante es uno de los ingredientes más usados en una dieta mediterránea tradicional. Advertisement

