El Condado de Los Ángeles declara estado de emergencia ante la epidemia de coronavirus

En las últimas 48 horas, se han confirmado seis nuevos casos de coronavirus dentro del condado de Los Angeles. Las autoridades de salud en California han declarado un estado de emergencia sanitaria en el Condado de Los Ángeles tras confirmarse seis nuevos casos de coronavirus en esa región en las últimas 48 horas. En todos estos casos, los afectados tuvieron contacto con personas infectadas con el virus, según reportó el diario Los Angeles Times. Uno de los pacientes ha sido hospitalizado y los demás se encuentran aislandos en sus casas para proteger a la población general. Esta declaración se emitió luego de que el gobierno accediera a que un mayor número de personas que podrían estar infectadas tuvieran acceso a las pruebas que detectan el virus con el fin de identificar y tratar a aquellos que han sido contagiados. "Quiero reiterar que esto no es una respuesta al pánico existente", dijo la supervisora del condado Kathryn Barger durante una conferencia de prensa. "Necesitamos cada herramienta a nuestra disposición". Las autoridades han pedido a la comunidad que sigan normas preventivas como evitar los saludos de mano y abrazos, y mantenerse a por lo menos seis pies de distancia de cualquier desconocido para protegerse. "Tenemos que estar preparados. Tenemos que proteger el bienestar de nuestros seres queridos y nuestros vecinos", dijo el alcalde de la ciudad Eric Garcetti. Estas iniciativas en marcha en Los Ángeles se dan tras la muerte de una persona mayor que dio positivo al virus el martes por la noche y falleció luego de haber sido aislado en el hospital Kaiser Permamente del Condado de Placer. De acuerdo al diario Los Angeles Times, el paciente había viajado en el crucero Princess el 10 de febrero que navegó con rumbo a México. A su regreso, el 21 de febrero, el paciente presentó varios síntomas que lo llevaron al hospital, donde dio positivo al virus. Por el momento, las personas más allegadas a este paciente están siendo monitoreadas, mientras que el personal del hospital que lo atendió está en cuarentena. Según reportes publicados en la prensa, ninguno de los 15 trabajadores de la salud presentan síntomas por ahora. "Este caso demuestra la necesidad de una asociación continua [a nivel] local, estatal y federal para identificar y reducir la propagación de este virus. California está trabajando para mantener nuestras comunidades seguras, saludables e informadas", comentó el gobernador del estado Gavin Newsom en un comunicado. 