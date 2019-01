Los 10 países más peligrosos para las mujeres viajeras La revista Forbes dio a conocer su informe Solo Female Travelers, Trip por Skyscanner, en el que ofrece una lista de lugares peligrosos para las viajeras a partir de un cuestionario que rellenan las lectoras de la publicación. La publicación aclara que su propósito no es desaconsejar que se visite esos países, sino advertir a las mujeres que los visiten de las medidas que deberían tomar como precaución. La revista Forbes dio a conocer su informe Solo Female Travelers, Trip por Skyscanner, en el que ofrece una lista de lugares peligrosos para las viajeras a partir de un cuestionario que rellenan las lectoras de la publicación. La publicación aclara que su propósito no es desaconsejar que se visite esos países, sino advertir a las mujeres que los visiten de las medidas que deberían tomar como precaución. More Rafael García Guatemala Getty Images Turquía Getty images Ecuador Getty Images Colombia Getty Images Bahamas Getty Images Perú Getty Images India Getty Images Jamaica Marruecos Getty images Egipto Getty Images 1 of 10 Advertisement 1 of 10 Getty Images Guatemala El gobierno de Estados Unidos lo cataloga como peligroso y adviete del alto nivel de delincuencia. Skyscanner sugiere tomar taxis y planearlo todo, desde el hotel al restaurante donde comer. Mejor no improvisar. Advertisement 2 of 10 Getty images Turquía El país atraviesa una etapa de inestabilidad política y social, que se ha traducido en protestas y atentados terroristas. Skyscanner recomienda vestir con ropa más tapada en las zonas menos urbanas. 3 of 10 Getty Images Ecuador El departamento de Estado pide precaución a causa de crímenes como secuestro, violación o acoso sexual. Skyscnaner sugiere que se tomen medidad de seguridad en la noche Advertisement 4 of 10 Getty Images Colombia Si bien el país es más seguro que nunca, se recomienda que las vajeras adopten precauciones, ya que todavía se producen actos de violencia, secuestros y el narcotráfico sigue siendo un problema. Skyscanner sugiere que si necesitas un taxi, lo ordenes de antemano en vez de pedirlo en la calle. Advertisement 5 of 10 Getty Images Bahamas Su aparición en la lista puede sorprender, pero en las islas Nassau y Paradise Island hay una actividad delictiva que el departamento de Estado califica de crítica. Advertisement 6 of 10 Getty Images Perú Robos, secuestros, asaltos a conductores, fraudes con tarjetas de créditos son solo algunos de los peligros que afronta el viajero en el país suramericano. Skyscanner recomienda visitar las areas montañosas y las ciudades pequeñas, más que las grandes. Advertisement 7 of 10 Getty Images India India es un destino favorito de Skyscanner, pero sigue siendo un lugar con cierto peligro para las mujeres. Por eson sugiere estar alerta a todas horas, incluso si se está acompañado de tu pareja, ya que el acoso sexual sigue siendo un problema. Advertisement 8 of 10 Jamaica “Los hoteles más populares son seguros, pero si sales a la calle puede atraer la atención”, advirtió la directora editorial de Skyscanner. Advertisement 9 of 10 Getty images Marruecos El gobierno estadounidense advierte, entre otras cosas, de que abundan los carteristas en las zonas de aglomeración de turistas. Según Skyscanner, si te pierdes, no le preguntes a un hombre en la calle. Entra a una tienda o pregúntale a una mujer por direcciones. Advertisement 10 of 10 Getty Images Egipto El país africano lidera esta lista, luego de que el departamento de Estado de los Estados Unidos lanzara una alerta tras el reciente atentado terrorista contra un autobús de turistas. Skyscanner aconseja cumplir las normas locales en cuanto a la vestimenta y evitar atraer la atención Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

