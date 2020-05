Los 10 mexicanos más influyentes en el mundo del entretenimiento Dale un vistazo al listado de los mexicanos más respetados en el mundo del espectáculo. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El mes de mayo se ha transformado a través de las últimas décadas en una época del año en la que alrededor de Estados Unidos se celebra la gran influencia que ha tenido en el país la cultura mexicana a través de la historia. Por ello, quisimos aprovechar también para dar un repaso por algunas de las estrellas mexicanas más reconocidas en el mundo entero y que además se han transformado en algunas de las personas más respetadas en los diferentes campos que se desenvuelven. Dale una mirada al listado de los 10 mexicanos más influyentes en el mundo del entretenimiento: Thalía Image zoom Thalía Mireya Acierto/FilmMagic Iniciamos este listado con la multifacética Thalía, quien desde muy corta edad comenzó a escribir las páginas doradas de una exitosa carrera en la televisión y la música. A sus 48 años de edad, no sólo sigue siendo uno de los rostros latinos más queridos alrededor del planeta, también es una exitosa empresaria, madre de dos pequeños y la esposa de uno de los ejecutivos musicales más destacados de la música: Tommy Mottola. Salma Hayek Image zoom Salma Hayek Pascal Le Segretain/Getty Images Luego de sus inicios en el mundo de las telenovelas, la carrera de Salma Hayek dio un giro de 180 grados tras su aparición en la película Desperado junto al español Antonio Banderas, filme que la lanzó al estrellato internacional. Desde entonces, la mexicana se ha consolidado como una de las actrices mexicanas más respetadas en Hollywood, mucho más aún luego de que llegara a ser nominada en los Golden Globes por su papel protagónico en el filme Frida. Eugenio Derbez Image zoom Eugenio Derbez David Becker/Getty Images A sus 58 años, Eugenio Derbez es sin duda el actor mexicano más destacado del momento en la industria cinematográfica. Con Instructions Not Included el comediante dejó un precedente histórico en Hollywood, ya que tras su estreno en el 2013 esta cinta se convirtió en la película latina más taquillera de la historia. Desde entonces, ya es habitual verlo siendo parte del elenco de exitosas producciones como Dora and the Lost City of Gold o The Nutcracker and the Four Realms. Guillermo del Toro Image zoom Guillermo del Toro Frazer Harrison/Getty Images Desde luego, dentro de este listado no podían quedarse fuera los directores de cine mexicanos, quienes durante los últimos años han escrito páginas doradas en la competida industria del séptimo arte. Guillermo del Toro, de 55 años, es uno de los directores más aclamados en el mundo entero y su trabajo lo ha llevado a ser reconocido con el Golden Globe y la estatuilla del Oscar. Además de sus galardonadas películas The Shape of Water y Pan's Labyrinth, del Toro también ha participado en la creación de otros éxitos de taquilla como HellBoy, Pacific Rim, The Hobbit y The Book of Life. Alfonso Cuarón Image zoom Alfonso Cuarón Kevin Winter/Getty Images Haber sido el primer director latino en ganar el Oscar a Mejor director sin duda hacen de Alfonso Cuarón uno de los mexicanos más influyentes en el mundo del entretenimiento. Sus películas Gravity (2013), protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney, y Roma (2018), estelarizada por Yalitza Aparicio, han sido dos de los filmes más aclamados de los últimos tiempos y hacen parte de las películas más exitosas de las últimas décadas. Alejandro González Iñárritu Image zoom Alejandro González Iñárritu Kevin Winter/Getty Images Luego de que en el 2014 Alfonso Cuarón se transformara en el primer latino en ganar un Oscar a Mejor director, Alejandro González Iñárritu dejaría su propia marca al convertirse en el primer latino en la historia en ganar por dos años consecutivos la estatuilla a Mejor director con sus aclamadas películas Birdman y The Revenant. Jorge Ramos Image zoom Jorge Ramos Paul Marotta/Getty Images El mexicano de 62 años es uno de los periodistas latinos más respetados en los Estados Unidos. Su carrera en los medios de comunicación le ha permitido llegar a ser reconocido con múltiples premios Emmy, además de haber sido incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time. Diego Luna Image zoom Diego Luna Jason LaVeris/FilmMagic A sus 40 años de edad, Diego Luna ha logrado construir una carrera actoral más que exitosa en Hollywood y la cual lo ha llevado a ser protagonista de grandes producciones como la película Rogue One de la saga de Star Wars y la afamada serie de Netflix Narcos. Carlos Santana Image zoom Carlos Santana Kevin Winter/WireImage En la industria musical de los Estados Unidos, es difícil hablar de los artistas latinos más influyentes y no mencionar el nombre de Carlos Santana. El músico de 72 años, nacido en Jalisco, es considerado uno de los guitarristas más legendarios de la historia, listado reservado solo para grandes de la música como Jimi Hendrix, Eric Clapton y Slash. Saúl “Canelo” Álvarez Image zoom Saúl "Canelo" Álvarez Al Bello/Getty Images Desde luego, el deporte no podía quedarse fuera de este listado y en la actualidad no hay otro atleta mexicano que logre paralizar al mundo de la forma en que lo hace Saúl “Canelo” Álvarez cada vez que salta al cuadrilátero. En el 2018, el pugilista de 29 años firmó un contrato por $365 millones, que en ese momento se convirtió en el acuerdo deportivo más alto de la historia.

Close Share options

Close View image Los 10 mexicanos más influyentes en el mundo del entretenimiento

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.