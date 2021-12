Estos son los 10 emojis que más usaste durante el 2021, ¡dicen mucho de tu estado de ánimo! ¿Cuáles fueron los emojis más usados del 2021?, ¿cuáles los menos usados?, ¿qué estado de ánimo predominó? Aquí las respuestas, de acuerdo a un estudio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Emojis Emojis | Credit: Frank Molter/picture alliance via Getty Images Los emojis forman parte de nuestra manera de comunicarnos. Han sustituido palabras, han complementado nuestro lenguaje. Hay que admitir que a veces se nos hace más fácil poner un corazón (❤️) que decir un "te quiero". ¡Y es innegable que para las personas de pocas palabras, los emojis son una tremenda ayuda! Ahora bien, ¿cuáles fueron los más usados durante este 2021 que se encuentra en la recta final?, ¿cuáles los menos usados?, ¿qué estado de ánimo predominó? Durante este año, el emoji número uno en uso resultó ser el de lágrimas de alegría, y el segundo lugar lo ocupó el emoji de corazón rojo, según Consorcio Unicode, la organización que mantiene los estándares para el texto digital. ¿Será que hemos estado tan felices, risueños y cariñosos a pesar de la pandemia? En cualquier caso, los 10 emojis más usados del mundo parecen ser muy esperanzadores. Son: 😂 ❤️ 🤣 👍 😭 🙏 😘 🥰 😍 😊. El mundo de los emojis es todo un universo de reacciones, sentimientos, respuestas, preguntas, interrogantes. De acuerdo con esta plataforma, el 92% de la población en línea del mundo usa emoji. Según un reporte de The New York Times, el uso de emojis no es algo perteneciente solo a las generaciones más jóvenes, pues las estadísticas de su uso son muy elevadas. "Habla de cuántas personas usan emoji. Si los emoji fueran una cosa puramente de la Generación Z, entonces no lo verías en una clasificación tan alta ", dijo Alexander Robertson, investigador de emoji en Google. "Debido a la gran cantidad de personas que usan emoji, incluso si un grupo piensa que algo es poco convincente, tienen que ser un grupo realmente grande para afectar estas estadísticas". Entre la gran avalancha de emojis que tenemos a solo un click, también hay algunos que ni sospechamos que existen, por tanto no les damos uso suficiente. Según Consorcio Unicode, los emojis menos populares son las banderas. "Representan la colección más grande (¡258 emoji!), Pero son los que menos se usan", destaca el informe. Emojis Emojis | Credit: Frank Molter/picture alliance via Getty Images Existen otros muchos emojis que apenas se utilizan, algunos muy específicos como una esponja para bañarse, otros del mundo animal como el pulpo. Esto significa que mucho de lo que queremos expresar está contenido en los 10 emojis más usados. "Básicamente indica que tenemos lo que necesitamos para comunicar una amplia gama de expresión, o incluso conceptos muy específicos", dijo la presidenta del subcomité de emojis de Unicode y directora creativa de Google, Jennifer Daniel, al Times. "No necesitas necesariamente un emoji de Covid o un emoji de vacunación porque tienes bíceps, jeringa, curita, que transmite semánticamente lo mismo", añadió. Básicamente, los emojis que más usábamos hace dos años no han cambiado tanto respecto a los que usamos hoy. De acuerdo con los datos proporcionados, nueve de los 10 emojis más usados ​​de 2019, también se ubicaron entre los 10 primeros de este año. Hay momentos por los que transitamos que nos hace variar el uso del emoji, y un ejemplo perfecto de esto ha sido la pandemia, donde, por ejemplo, se le ha dado más uso a emojis como la jeringa o el microbio. "Vimos un aumento en el uso del emoji de virus, pero no de una manera que ni siquiera lo convirtiera remotamente en los emojis más utilizados porque todavía teníamos mucho de qué reír y mucho de qué llorar, ya sea por la pandemia o no ", dijo Lauren Gawne, copresentadora del podcast Lingthusiasm y profesora principal de lingüística en la Universidad La Trobe en Melbourne, Australia, según cita el Times. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Al parecer, los seres humanos hemos sabido preservar la alegría y el entusiasmo en los últimos tiempos, a pesar del confinamiento y del radical cambio en la vida de la mayoría de nosotros. ¡Esperamos que los emojis sigan reflejando esas buenas vibras!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Estos son los 10 emojis que más usaste durante el 2021, ¡dicen mucho de tu estado de ánimo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.