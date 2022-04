¿Mató a sus dos hijos? ¡Psicólogos revelan impactante comunicado acerca de Lori Vallow! Lori Vallow enfrentar al juez tras el escabroso hallazgo de los cadáveres de Tylee Ryan, autista, y Joshua, de 17 y 7 años respectivamente. Pero aún hay más... Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir J.J. y Tylee fueron reportados como personas desaparecidas por primera vez en noviembre de 2019 por los abuelos del adoptado JJ, quien padecía autismo. A raíz de la denuncia, fue que las autoridades empezaron a desenmarañar las extrañas muertes alrededor de la vida de la pareja Chad Daybell y Vallow Daybell. Tylee Ryan y Joshua, de 17 y 7 años respectivamente, fueron vistos por última vez en septiembre de 2019. Varios meses después, sus cadáveres fueron descubiertos en el patio de la casa de Idaho del escritor Chad Daybell, padrastro de ambos. Él se encuentra bajo investigación por asesinato potencial, intento de asesinato y cargos de conspiración por la muerte de su primera esposa, quien murió dos semanas antes de que él se casara con Vallow Daybell. Vallow Daybell también continúa en la cárcel acusada de abandono de menor de edad, obstrucción de una investigación y no reportar la desaparición de sus hijos a la policía, informó CNN. Además, está acusada de conspiración en la muerte por disparo de su cuarto marido. Chad Daybell y Lori Vallow Credit: Uncredited/AP/Shutterstock (2) Ahora, la resolución de los psicólogos al examinar su salud mental afirmaron que la presunta asesina de sus propios hijos está mentalmente bien, en forma y apta para acudir a juicio, que comenzará a principios del próximo 2023, reportó USA Today. Vallow Daybell Credit: Departamento Policía Rexburg SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN J.J. y Tylee fueron reportados como personas desaparecidas por primera vez en noviembre de 2019 por los abuelos del adoptado JJ, quien padecía autismo. A raíz de la denuncia, fue que las autoridades empezaron a desenmarañar las extrañas muertes alrededor de la vida de la pareja. Joshua “J.J.” Vallow y Tylee Ryan Credit: Rexburg Police Department Al empezar sus investigaciones, el matrimonio sospechoso huyó a la isla de Kauai en Hawaii, donde fueron localizados dos meses más tarde sin sus hijos.

