Hijo atacó a su madre con un martillo y la mató a puñaladas Logan López, de 24 años, fue acusado de matar a su madre Mary Beth López, de 53 años, agrediéndola con un martillo. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un hombre de 24 años fue acusado de matar a su madre, agrediéndola con un martillo. Según la policía de Clearwater, Florida, Logan López, de 24 años, supuestamente confesó haber cometido el crimen. "Él le dijo a los oficiales que había matado a alguien y que [la víctima estaba] adentro", dijo la oficial Natalia Illich-Hailey del Departamento de policía de Clearwater en una conferencia de prensa, reporta WFLA-TV. El sábado la policía llegó al edificio de apartamentos donde vivía Logan tras recibir una llamada de un vecino diciendo que había oído la voz de una mujer pidiendo ayuda a gritos, reporta PEOPLE. Illich-Hailey dijo a la prensa que Logan le dijo a su madre, Mary Beth López, de 53 años, que fuera a verlo a su apartamento y le llevara sus cartas del correo que habían llegado a la casa de la familia. También le dijo a su madre que quería enseñarle los nuevos muebles en su apartamento. "Cuando ella entró, él cerró la puerta, se acercó a ella por atrás y le dio con un martillo", dijo la oficial. Según las autoridades, luego el hijo mató a su madre a puñaladas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mary Beth Lopez Mary Beth Lopez | Credit: MARY BETH LOPEZ/FACEBOOK Logan fue arrestado y supuestamente confesó a la policía haber matado a su madre porque Ella lo había "esclavizado". Según las autoridades Logan planeó el asesinato de su madre y la invitó a su casa con la intención de matarla. Logan Lopez Logan Lopez | Credit: CLEARWATER POLICE DEPARTMENT Según las autoridades, Logan no había tenido problemas con la ley. Sin embargo en febrero lo habían detenido y había recibido servicios de salud mental después de que sus familiares intervinieran y exigieran que recibiera tratamiento psicológico. El joven está detenido en la cárcel del condado de Pinellas y enfrenta cargos de asesinato en primer grado.

