“Nos tocó a nosotros”: popular locutora dominicana y su familia completa dan positivo a COVID-19 Karina Larrauri, una conocida anfitriona de radio en Santo Domingo, anunció que tanto ella como su marido y dos hijos dieron positivo a la prueba del coronavirus. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La lista de celebridades hispanas que están cayendo bajo el yugo de la COVID-19 sigue creciendo. Luego de que Vicente Fernández Jr., Brandon Peniche y su mujer, Kristal Cid, y gran parte del elenco del matutino Despierta America (Univision) dieran positivo al coronavirus, ahora ha tocado el turno a la popular locutora dominicana Karina Larrauri de sumarse a sus filas. Y lo peor: su familia entera también ha dado positivo al coronavirus. Las noticias surgieron cuando ella colgó un post en su cuenta de Instagram bajo el título "Ahora nos tocó a nosotros" para informar sobre el resultado positivo que arrojaron sus hijos Diego y Matías, y su marido Federico Ozores. "A veces vemos la vida pasar entendiendo que muchas cosas le pasarán “a otros”, nunca a “nosotros”. Como si estuviéramos en un selecto grupo que es invencible a todo", comienza el mensaje. "[La COVID-19] llegó arrebatándonos el olfato y trastornando nuestro paladar. Llegó para instalarse en casa y obligarnos a un confinamiento más estricto aún. Sin salir, ni a lo indispensable". La locutora del programa 12y2 (91.3 en el dial en Santo Domingo) aseguró que las noticias llegaron a pesar de llevar "más de 120 días viviendo apegados a la responsabilidad que implica nuestra salud y la de los demás". "Todos somos vulnerables", agregó. La locutora Karina Larrauri con su marido, Federico Ozores: Sus hijos también han dado positivo al coronavirus: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Larrauri aclaró que revelar estas noticias tiene un fin importante: "[Es hora de ] que de una vez y por todas rompamos el estigma que le han agregado a esta situación. Para que empecemos a entender que lo más importante es que todos los que han estado por una u otra razón cerca de ti, lo sepan y tomen las medidas", explicó. Según fuentes hasta el día de hoy la República Dominicana cuenta con 53,956 casos de COVID-19, más aproximadamente 25,561 casos de personas recuperadas y 993 decesos.

