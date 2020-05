Lo que no puede faltar en una fiesta mexicana Dale una mirada a estos 5 elementos que son necesarios para tener una fiesta perfecta e inspirada en la cultura mexicana. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Estados Unidos, la tierra de la libertad, ha sido el lugar al que millones de inmigrantes provenientes de diferentes partes del mundo han llegado con la esperanza de construir una mejor vida para sus familias. Hoy en día, la influencia europea, asiática o africana se puede sentir en algunos lugares determinados, pero hay una cultura que a través de la historia ha logrado permear todos los rincones del país: la mexicana. Tanto así, que desde hace algunas décadas, en Estados Unidos nació la ahora popular celebración del Cinco de mayo en honor a las tradiciones llegadas desde tierras aztecas. Es tan grande la influencia que tiene la cultura mexicana en la vida cotidiana de los estadounidenses que hoy en día es muy común que muchos elijamos para celebrar ocasiones especiales temáticas inspiradas en las costumbres de nuestro país vecino. Aquí te mostramos los elementos básicos y necesarios para que celebres con todo el sabor y la alegría de los mexicanos. Comida: Image zoom Comida mexicana Getty Images Desde luego, la comida debe ser protagonista de cualquier festejo inspirado en la cultura mexicana. Tacos, guacamole, salsas, frijoles, pico de gallo, flautas… las opciones son ilimitadas. Dale una mirada a este listado de platos que no deben faltar en una fiesta mexicana según el chef James, estrella del popular programa matutino de Telemundo Un nuevo día. Bebidas: Image zoom Getty Images Otro de los elementos que no se pueden quedar por fuera son las bebidas. Un tradicional tequila puede ser la base para crear diferentes opciones de cocteles para tus invitados. ¿Qué tal un refrescante tequila sunrise o una margarita con exótico sabor a piña y jengibre? Dale una mirada a estas deliciosas y fáciles recetas de cocteles que pueden ser los acompañantes perfectos para una fiesta inspirada en las tradiciones mexicanas, lo mejor de todo es que también son bajos en azúcar. Música Image zoom Mariachi Getty Images Una fiesta mexicana no es una fiesta sin un playlist que contenga muy buena música. Por supuesto y como dicen por ahí, entre gustos no hay disgutos, hay quienes prefieren ir por lo clásico -con algunas rancheras y música tradicional-, también habrán aquellos que se inclinen por opciones más modernas. Lo importante es que la música mexicana esté presente y que le de a tu velada ese toque festivo. Decoración Image zoom Papel picado Getty Images Aunque no hay necesidad de incluir ponchos, sombreros, bigotes o maquillaje de La Catrina; los colores son uno de los elementos indispensables para cualquier celebración inspirada en México. Desde la comida, el papel picado y hasta las populares piñatas, cada detalle presente es un elemento que añade color a la ocasión. Buena vibra Image zoom Getty Images El último elemento de este listado, pero tal vez el más importante. Sin alegría no hay fiesta y esto lo saben muy bien los mexicanos, quienes siempre tienen una sonrisa en su rostro, especialmente cuando de celebrar se trata… ¡Qué viva México!

Close Share options

Close View image Lo que no puede faltar en una fiesta mexicana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.