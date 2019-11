Los amantes de la realidad virtual se deleitarán con esta gran noticia de Facebook Portal y Oculus Quest Si eres un amante de la realidad virtual y los videojuegos, entérate de esta gran oferta de Facebook Portal y Oculus Quest. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los amantes de la realidad virtual tienen una poderosa razón para celebrar gracias a una irresistible oferta de Facebook Portal y Oculus Quest. Si quieres ser el heroe que salve la galaxia, ahora podrás hacerlo y ahorrar dinero. Desde el 21 de noviembre hasta el 31 de enero, podrás obtener los tres episodios de Vader Inmortal: Una Serie de Star Wars VR (cada uno cuesta $29.97) completamente gratis con la compra de un visor de realidad virtual Oculus Quest($399). El Oculus Quest debe ser activado a más tardar a los 30 días de su compra para poder beneficarse de esta oferta. La fecha límite es el 2 de marzo del 2020. La serie de realidad virtual de Star Was, nominada al Emmy, lo hará entrar en un excitante nuevo mundo de aventura. Image zoom Cortesía de Oculus ¡Eso no es todo! Si tiene que comprar regalos navideños para seres queridos que sean amantes de la tecnología, puede beneficiarse de otros ahorros. Ahora podrá obtener $50 dólares de descuento en el nuevo visor de realidad virtual Oculus Rift S, que funciona en combinación con su computadora, o el visor de VR todo en uno portátil y fácil de usar Oculus Go, que le permite disfrutar de su entretenimiento favorito en cualquier lugar, sin tener que estar conectado a su PC ni a cables. Estas ofertas son válidas del 28 de noviembre al 2 de diciembre. Image zoom Cortesía de Oculus Para encontrar estas ofertas disponibles por tiempo limitado, visite portal.facebook.com, oculus.com, Amazon y Best Buy. Advertisement EDIT POST

